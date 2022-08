La combinaison Iron Man a été testée par le premier sauveur de la montagne. Il devrait entrer en action cet été

De tous les jetpacks du monde, c’est le plus rapide. Avec une vitesse de 137 kilomètres par heure détenir le record. Et on dit que pour des raisons de sécurité, il n’essaierait même pas, comme l’a dit son inventeur Richard Browning au rédacteur en chef de SZ Tech.

Cette société millionnaire britannique de quarante-trois ans se bat non seulement pour l’entrée dans le livre Guinness des records, mais aussi pour l’utilisation pratique et la vente de ses produits. Dans le même temps, la vitesse n’est pas du tout dangereuse, car Gravity Industries et ses fondateurs, patrons et pilotes d’essai en une seule personne démontrent constamment la soi-disant « combinaison d’Iron Man », en particulier pour les sauveteurs, les soldats et, plus récemment, les policiers. C’est-à-dire que chaque seconde compte.

Un ambulancier s’envole vers la troisième plus haute montagne de Grande-Bretagne

Jusqu’à présent, Richard Browning a fait le plus de progrès avec le plus grand parc national du service de montagne d’Angleterre dans les montagnes du Lake District. Là, il n’était plus le seul à tester le jetpack, mais aussi un ambulancier. Prenez, par exemple, Jamie Walsh, qui en mai dernier, après seulement six jours d’entraînement, a gravi la troisième plus haute montagne d’Angleterre, Helvellyn, à une hauteur de 950 mètres. Dans le même temps, la combinaison a toujours une limite d’escalade 2700 mètres plus haut.

Walsh a testé le jetpack par visibilité réduite, où les hélicoptères de sauvetage ne pourraient certainement pas décoller. La distance balisée de près de deux kilomètres avec une randonnée de 670 mètres de dénivelé prendra environ une heure et 20 minutes à pied. Le costume d’Iron Man dure plus longtemps que lui trois minutes 30 secondes. Parallèlement, il visite le Lake District presque chaque année 16 millions de touristeset de nombreux cas de ce genre peuvent se produire dans des conditions difficiles.

Vol par mauvaise visibilité et terrain

Cependant, il peut également être utile aux sauveteurs en montagne qu’un ambulancier avec un jetpack puisse voler sur les lieux et arriver avant l’hélicoptère. Et bien sûr, il lui est plus facile d’atterrir sur un terrain moins bon et de prodiguer les premiers soins plus rapidement. En plus de la buse principale à l’arrière, le pilote est également équipé de deux buses de manipulation plus petites dans chaque main.

Lorsque le rédacteur en chef de SZ Tech lui a demandé combien de temps il faudrait pour retirer ses mains de sa ceinture de sécurité, Browning a répondu « deux secondes ». Après les avoir équipés d’un équipement tel qu’un défibrillateur ou une thermodécision, les sauveteurs peuvent accéder à une poche spéciale dans le pantalon. De plus, l’entreprise a réussi à augmenter la poussée globale, et peut désormais transporter plus de 200 kilogrammes au lieu de près de 150, comme l’a ajouté le fondateur. L’avion peut également rester en l’air jusqu’à huit minutes, selon le poids du pilote et la charge en l’air.

Selon le responsable de Gravity Industries, il espère que le service de montagne du Lake District, dans le nord de l’Angleterre, recevra son premier jetpack cet été. C’est-à-dire près de deux ans après la première manifestation des ambulanciers paramédicaux locaux, où il a même volé en costume. En octobre dernier, il l’a également présenté aux sauveteurs de Dartmoor Park dans le sud du pays, qui ont pu le suivre.

« La Civil Aviation Authority (CAA), la Federal Aviation Administration (FAA) et même la Military Aviation Authority (MAA) ont toutes dit que ce que nous exploitons n’est ni un avion ni un drone, donc nous ne sommes pas vraiment soumis à aucune autorité officielle. restrictions. Nous avons également démontré avec succès des poursuites judiciaires lors de plus de 200 événements dans 35 États en suivant notre protocole strict adopté par toutes les autorités locales. Nous n’autorisons que les pilotes certifiés par Gravity à piloter des jetpacks », a expliqué Browning à SZ Tech, ainsi que les licences dont les sauveteurs et autres agences ont besoin pour opérer.

Un costume pour 10 millions

Les versions précédentes de la combinaison avec moins de poussée sont basées sur des estimations 440 mille dollars, qui se traduit actuellement par environ 10 millions de couronnes. Le jetpack actuel a plus de poussée, et donc le prix peut augmenter. La société, fondée seulement en mars 2017, a appris à voler avec eux jusqu’à présent plus de 500 personnes. Cependant, il lui manque encore des clients plus importants comme les sauveteurs, la police et les soldats.

En ce qui concerne le processus de test des combinaisons dans l’armée, Gravity Industries serait incapable de fournir des détails. En mai dernier, cependant, Browning a démontré son utilisation, par exemple, avec la marine britannique en infiltrant un navire qui a été fictivement attaqué par des pirates.

En septembre, il a également démontré le fonctionnement d’un jetpack à la police pour le ministère de la Défense là-bas. Et fin mai, il a également montré le jet pack aux forces spéciales en Floride. La nouvelle vidéo du test répond également à d’autres questions des éditeurs SZ Tech, à savoir s’il est possible de le transporter en vol et à quelle vitesse un soldat tire une arme après l’atterrissage.