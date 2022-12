Un convoi français passant par la Tchéquie. Il porte également le redoutable canon d’artillerie

Un autre convoi militaire traverse la République tchèque dans la nuit. Plusieurs dizaines de soldats français dans vingt véhicules se dirigent vers un exercice militaire de l’Otan en Slovaquie. Pendant la journée, ils se reposaient dans un complexe militaire près de Jihlava.

Le convoi français avait la priorité sur tout. Les camions lourds étaient escortés par l’armée et la police d’État. La traversée a été planifiée sur deux nuits afin que le moins de troupes possible entrave la circulation.

A six heures et demie du matin, le convoi militaire est arrivé à Rančířov. Le transport de matériel militaire a attiré l’attention presque partout. Par exemple, la France a fait participer aux exercices un lance-roquettes à chenilles américain moderne, qui est l’une des armes d’artillerie les plus destructrices entre les mains de l’OTAN. Il y avait aussi des véhicules de combat dans le convoi.

Des soldats se reposent dans un complexe militaire près de Jihlava. Des tentes chauffées et des installations complètes sont fournies. Une cinquantaine de soldats français seront sous tentes dans la journée, et repartiront mardi soir. Sur les autoroutes D1 et D2, ils se dirigeront vers Břeclav puis vers la Slovaquie. En tant que tel, les conducteurs doivent s’attendre à une fermeture d’autoroute d’une heure à l’extérieur de Brno après huit heures du soir.

Ces derniers mois, en particulier dans le cadre de la guerre en Ukraine, des convois militaires ont traversé la République tchèque vers l’est plus souvent qu’auparavant. Américains, Allemands ou Néerlandais sont passés par là ces derniers mois. Mais leur voyage a été compliqué par un accident de masse à Jihlava en avril. Ils n’ont pas réussi à freiner et ont endommagé cinq véhicules de l’armée – deux camions et trois voitures. Deux militaires ont été blessés. Les dégâts s’élevaient à des millions de couronnes.

personnes, TN.cz