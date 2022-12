Pour l’instant, Ledecká a simplement tendu la main à sa droite, attendant le feu vert des médecins

La triple championne olympique Ester Ledecká commence à s’échauffer les bras après sa deuxième opération à la clavicule. Il ne savait pas encore quand il pourrait commencer à s’entraîner sur la neige. Il n’a pas renoncé à participer aux championnats du monde de ski et de snowboard qui auront lieu en février.

Il a déclaré aux journalistes avant l’annonce du sondage du sportif de l’année ce soir-là. Son équipe négocie toujours avec le syndicat sur un contrat de représentation, Ledecká pense qu’un accord est proche.

Ledecka s’est cassé la clavicule pendant l’entraînement cet été. Après la première opération, son traitement ne s’est pas déroulé comme prévu, elle a donc subi une autre opération en Autriche en novembre. Pendant près d’un mois, son bras a été immobilisé par une attelle. « Avant-hier (lundi) j’ai eu une radiographie de contrôle. Je l’ai immédiatement envoyée à Innsbruck pour avoir l’avis du médecin qui m’a opéré. Et il a dit que ça avait l’air bien, je peux commencer à travailler sur mon bras. » Ledecká a décrit la situation actuelle.

Jusqu’à présent, il ne pouvait que lever la main gauche vers le coin droit, et même alors, c’était problématique. « C’est encore assez tôt, j’ai eu l’orthèse pendant longtemps, donc tous les muscles ne sont pas sollicités, c’est raide. Mais j’ai pu voir dès la première opération que ça allait assez vite », a expliqué la star tchèque des sports d’hiver. Il est au gymnase tous les jours. « Je tape du pied et qu’est-ce que je permets », explique-t-il son programme.

Il avait plus de temps libre que d’habitude, alors il a essayé de l’utiliser pour étudier. « Maintenant, je peux aller après l’école, à l’Université des finances et de l’administration. L’année prochaine, je veux la fermer, faire des certificats d’État, rédiger des diplômes », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, il ne s’est préparé qu’à des courses sur terre ferme. « Au moins, je visualiserai le ski et le snowboard et j’espère bientôt gambader quelque part sur la colline », dit-il. Le médecin aura le dernier mot. « J’attends toujours le feu vert du médecin quand je pourrai neiger. L’important est que je puisse bien me préparer. Je ne l’ai pas encore reçu, j’espère qu’il arrivera bientôt », a-t-il déclaré. reflété.

Elle veut toujours participer aux championnats du monde de ski de vitesse en France et au slalom parallèle en snowboard à Bakuriani, en Géorgie. « Je prendrai probablement une décision avant cela. Tout dépendra du moment où j’aurai le feu vert des médecins pour que je puisse m’entraîner. Et nous verrons combien de temps je dois regarder autour de moi, manger quelque chose. Ce sera une question de temps, mais je crois que je peux le faire », a-t-il déclaré. Idéalement, il aurait besoin de trois mois d’entraînement avant sa première course. « Je pense que la finale durera environ trois jours. Mais nous nous battrons et nous verrons », a-t-il déclaré.

Son représentant négocie avec l’association de ski un nouveau contrat de représentant depuis six mois. Ils ne se sont toujours pas mis d’accord sur les conditions. « Je ne suis pas dans toutes les négociations, cela pourrait m’aspirer. Mais mon équipe et mes avocats y travaillent. Autant que je sache, cela se terminera avec succès et j’espère que les deux parties seront satisfaites », a-t-il ajouté.