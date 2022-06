Un chemin discret vers les étoiles. Noskova a remporté son cinquième titre chez les femmes

Deux des trois plus jeunes joueurs de tennis parmi les deux meilleurs mondiaux sont originaires de la République tchèque. Outre Linda Fruhvirtová, Linda Nosková a également atteint le sommet de l’âge adulte d’une manière discrète mais non moins prometteuse. La joueuse de tennis confiante a remporté son cinquième titre féminin ce week-end en France. En seulement dix-sept ans.

La talentueuse Américaine Coco Gauff a fêté ses 18 ans il y a trois semaines, il n’y a donc que trois joueuses de tennis de moins de 18 ans dans le top 200 du classement WTA. Deux ont des drapeaux tchèques à côté de leurs noms.

Linda Fruhvirtová et Linda Nosková ont réussi à atteindre simultanément le sommet du monde.

Alors que Fruhvirt, 16 ans, a utilisé une wild card la semaine dernière pour briller parmi la crème du tennis à Miami, aux États-Unis, Nosková, moins d’un an – champion junior de Roland-Garros l’an dernier – participe toujours à des tournois ITF plus petits et construit de manière fiable sur son ascension au pouvoir impressionnant.

Au cours du week-end, Nosková a repris l’entreprise en salle de Croissy-Beaubourg, en France, au poste de joueur non classé, et pour la deuxième fois de sa carrière, il a remporté le tournoi avec une subvention de 60 000 $ US. Il a déjà un total de cinq titres.

Dans la nouvelle édition du classement WTA, comme Fruhvirt, il est passé dans le top deux pour la première fois de sa carrière. Noskova se retrouve désormais à la 184e place, Fruhvirt recule de quatre marches.

La troisième joueuse de tennis mineure dans le top 200 est la plus jeune d’entre elles, la sensation andorrane de 16 ans Victoria Jimenez Kasincevová à la 177e place. Soit dit en passant, Nosková a éliminé cela à Paris lors de sa course de l’année dernière pour le Grand Chelem junior.

Les joueurs se sont entraînés à Přerov ces dernières années sous la direction du célèbre entraîneur Tomáš Krupa, qui a dirigé par le passé les plus grandes stars tchèques telles que Tomáš Berdych, Karolína Plíšková et Barbora Strýcová, excellant dans sa confiance, mais aussi en lui-même. approche sage.

« Je suis sûr que l’entraîneur m’a reproché des choses qu’il n’avait pas à dire à un joueur aussi adulte. J’essaie toujours de le mettre en œuvre le plus rapidement possible pour qu’il n’ait pas à le refaire. Nous avons tous les deux la même vision de devenir le meilleur tennis du monde le plus tôt possible », a-t-il déclaré dans une interview pour Aktuálně.cz il y a un an.

À cette époque, elle s’est audacieusement identifiée à la légende américaine Serena Williams.

« Cela semble audacieux, mais je le comparerais à lui. C’est mon plus grand modèle et je veux jouer comme lui. Avoir cette technique et cette puissance de frappe. Et bien sûr les résultats. »

Il dit que son but est suprême. « Je veux être dans le top dix mondial. Mais je me fiche de la vitesse à laquelle j’y arrive, mais je me concentre davantage sur le temps que j’y reste et sur la qualité de mon jeu », a-t-il déclaré à l’époque.

Noskova pourrait voir sa première apparition dans un tournoi du Grand Chelem pour adultes cette saison.

Si son classement ne lui suffit pas, il y a des spéculations selon lesquelles en tant que champion junior, il pourrait recevoir une wild card à Roland Garros à Paris.