Les centristes français devancent la gauche aux élections

La coalition centriste avec le président français Emmanuel Macron, avec 25,75 % des voix, a remporté de justesse le premier tour des élections législatives françaises dimanche devant les formations de gauche NUPES (Unité du peuple, des socialistes et de l’environnement) de Jean-Luc Mélenchon, qui a reçu 25, 66 pour cent des voix. L’association nationale d’extrême droite Marine Le Pen a obtenu 18,68 % des voix.

Cependant, l’AFP et Reuters ont souligné qu’à l’issue du premier tour, le camp présidentiel ne disposait pas d’une majorité de 289 sièges, loin d’être certain. Les résultats du second tour des élections, qui auront lieu ce dimanche, détermineront la répartition des 577 sièges.

Si Macron n’obtient pas la majorité absolue dans un parlement de 289 sièges ou plus, il devra négocier régulièrement avec les législateurs de centre-droit et de centre-gauche pour soutenir des propositions individuelles et trouver des compromis plus souvent qu’avec une majorité parlementaire confortable, le DPA averti. .

47,5% des électeurs se sont rendus aux urnes, ce que les médias ont décrit comme un taux de participation historiquement bas. Cependant, le taux de participation aux élections législatives a régulièrement diminué depuis 2002, lorsque 50,51 % des électeurs se sont retirés à 17 heures.

Selon les politologues, l’intérêt pour les élections législatives est en baisse car de nombreux électeurs ont l’impression que la direction du pays est déjà décidée lors de l’élection présidentielle, qui a lieu en avril. La France a un système présidentiel et donc le chef de l’Etat a une voix majeure dans la définition de l’agenda politique. Cependant, si le président a un Premier ministre parmi les opposants politiques, il gagnera plus de poids dans la soi-disant cohabitation du poste de Premier ministre.

Mélenchon a déclaré que « le parti du président a été battu ». Il a appelé les électeurs à soutenir à nouveau la coalition de gauche au second tour et à « rejeter définitivement la mauvaise volonté » de la présidence. Le candidat de la NUPES s’est dit satisfait dans les médias des résultats de son groupe.

L’un des alliés les plus importants de Melenchon, qui se présente à Marseille, Manuel Bompard, a mis en doute la crédibilité des résultats, rapporte Reuters. Bompard a déclaré que la coalition NUPES avait remporté environ 200 000 voix, ce qui n’a pas compté dans les résultats finaux. Cependant, il n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses affirmations.

NOUVEAUX AVERTISSEMENTS ET MANIPULATION DE #DARMANIN Alor que la #NUPES 6 601 968 voix (26,8%), le ministère de l’Intérieur n’a pas d’attribution 5 836 202 voix (25,7%) pour la fabrication d’une partie artificielle différente de #Macron sur la tête. Au Conseil d’Etat ? – Manuel Bompard (@mbompard) 13 juin 2022

Les projections actuelles d’Elabe relient le total entre 260 et 300 sièges au parlement à 577 sièges après le second tour. La gauche pourrait connaître sa plus forte progression depuis 2017, avec des sièges allant de 170 à 220.

Selon une enquête d’opinion Ipsos/Sopra Steria, le second tour des élections législatives de dimanche va considérablement booster l’Association nationale Marine Le Pen, qui dispose désormais de huit sièges à la chambre basse du parlement. Un minimum de 15 sièges est requis pour constituer le groupe parlementaire qu’un parti doit avoir pour exercer une influence politique significative à l’Assemblée nationale. L’enquête attribue des gains compris entre 20 et 45 sièges à l’Association nationale, écrit le site France24.

Marine Le Pen a obtenu à elle seule une majorité de 53,94 % dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Cependant, en raison du faible taux de participation, il n’a pas pu manquer le deuxième tour dimanche. Marine Tondelier (NUPES), qui a obtenu 23,43 % des suffrages au premier tour, s’y opposera.

Il n’y a plus de ministres au premier tour des élections législatives, même si la ministre de l’Environnement Amélie de Montchalin et le ministre des Affaires européennes Clément Beaune étaient tous deux derrière le candidat de la NUPES dans leur circonscription.

Selon Reuters, le président réélu Macron n’a pas réussi à tirer parti de son succès et, dans une atmosphère de hausse de l’inflation et des prix de l’immobilier, a permis à la gauche Mélenchon de le présenter comme un homme politique ayant intérêt à défendre les riches, pas la famille dans les finances. besoin.