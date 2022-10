Pro Vice-président chrétien-démocrate de Basse-Autriche, ça n’a pas l’air bien. Bien qu’ils remportent l’élection du chef régional prévue pour le début de l’année prochaine, l’ère du légendaire gouverneur Erwin Pröll est révolue et avec lui un gain de plus de 50 %. Les sondages prédisent moins de quarante pour cent des voix pour le parti, la perte d’une majorité à l’assemblée régionale et le pire résultat jamais obtenu par le Parti populaire autrichien dans la région sud de la Moravie.

Il s’agit, du point de vue tchèque, d’informations relativement peu pertinentes sur la politique étrangère locale, actuellement étroitement surveillées au siège de la holding Agrofert à Chodov Prague. Stephan Pernkopf , deuxième homme politique le plus haut gradé de Basse-Autriche, sous-gouverneur, ministre d’État chargé de l’environnement, de l’agriculture, de l’énergie, des hôpitaux et des pompiers, et chef de l’influent Union agricole de Basse-Autriche ( Bauerbund ) pour éviter un marasme électoral attendu il a choisi un sujet qui a fondamentalement influencé le groupe agrochimique tchèque. Pernkopf s’oppose fermement pour la vente de la division de production d’engrais de Borealis Chemicals à Agrofert.

