Des expositions à la Kooperativy Gallery montrent à quel point l’eau joue un rôle dans le paysage

À la galerie Kooperativy de Karlín, il y a une exposition intitulée Cercles sur l'eau, qui montre à quel point le rôle esthétique et fonctionnel de l'eau peut être important dans les paysages tchèques et européens. Dans leurs peintures, les artistes capturent l'eau dans le paysage sous de nombreux angles – les saisons changeantes, l'eau et le jeu des lumières, l'eau et la vie qui l'entoure. L'exposition peut être visitée jusqu'à fin janvier de l'année prochaine, l'entrée est gratuite.

Sans eau il n’y a pas de vie et sans vie il n’y a pas d’art. Même de cette manière brève, nous pouvons voir l’un des éléments de base. Dans leurs peintures, les artistes capturent l’eau sous de nombreux angles – les saisons changeantes, l’eau et le jeu des lumières, l’eau et la vie qui l’entoure.

Chaque pays a son propre cahier des charges, y compris le tchèque. Il parle notre langue, souvent sauvage et inculte, parfois impénétrable. La piscine, l’accotement aveugle et la rivière calme sont des phénomènes particuliers.

« Mais la paix apparente peut facilement déranger n’importe quoi. Cela sera alors reflété par le cercle à la surface de l’eau. Le cercle part du centre, ondule encore et encore. Le cercle sur l’eau est le mouvement de la vie. L’eau dans le perspective du changement des saisons. L’eau et le jeu des lumières. L’eau et la vie autour. Les artistes capturent tout cela dans leurs peintures. Symboliquement, chaque cercle peut représenter une nouvelle génération d’artistes qui ont émergé du passé et sont devenus une nécessité pour le générations futures », a pensé Ivan Exner, commissaire de l’exposition.

Venez admirer la vue sur la rivière, l’étang, l’étang et la mer à la galerie Kooperativy, qui est l’une des plus grandes galeries privées de Prague.

Dans l’exposition, nous verrons les paysages romantiques de Piepenhagen et Antonín Mánes, les beaux paysages de Chittussi de France et de Bohême, les paysages dramatiques de Chwala, la piscine forestière de Maák, le célèbre tableau impressionniste Sur le banc d’Antonín Slavíček, František Kaván Paysage, Hudečkovo Koupání orkovo Koupán le spectaculaire ruisseau Okorský, Panuškův Rybník, les eaux françaises et tchèques Radimský, Lebedův Rybník Malý Dubovec, hiver Kalvod, Otava pálov, Rabasův Potok v lese et, parmi les artistes contemporains, Exner’s Morning Impression ou Bach’s At Kokořín.



Ceci n’est qu’une petite liste des plus de 100 peintures exposées de la collection Kooperativa et d’un prêteur privé qui représentent des paysages contre la surface de l’eau.

La galerie Kooperativa est devenue une partie naturelle non seulement de la zone des employés, mais aussi une partie accessible au public du bâtiment avec le café Mezi razedky, destiné aux visiteurs occasionnels. Plusieurs milliers de visiteurs visitent la galerie chaque année.

Cercle sur l’eau

Date: 15/09/2022 – 29/01/2023.

Horaires d’ouvertures: Mar – Ven 14h00 – 18h00, Samedi – Dimanche 10h00 – 18h00 Entrée libre.

Le lieu: Galerie Kooperativy, Pobřežní 665 / 21, Prague 8 Karlín,

