Ukraine-Russie, Macron : « Actions de guerre, nous répondrons sans faiblesse »

« A cet acte de guerre » de la Russie contre l’Ukraine « nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité ». Alors Président de la République française, Emmanuel Macron dans son discours à l’État français après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Les sanctions – a-t-il souligné – seront à la mesure de l’agression de la Russie. Au niveau militaire et économique, ainsi que dans le secteur de l’énergie, nous ne serons pas faibles ».

Lire aussi

« En choisissant la guerre, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a décidé de porter le pire coup porté à la paix et à la stabilité de notre Europe depuis des décennies », a déclaré Macron. « En revenant sur sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, il n’attaque pas seulement l’Ukraine, il a décidé de violer la souveraineté de l’Ukraine », a-t-il ensuite souligné.

« Nous avons anticipé cette crise, nous avons entamé un dialogue exigeant avec nos alliés et partenaires européens. Nous avons tout fait pour éviter cette crise », a ajouté Macron.

« Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré plus tard Macron, expliquant : « Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, au Conseil de l’Europe, ce soir à Bruxelles et lors du sommet de l’OTAN qui aura lieu dans la prochaine heure. » ..

« Les événements de ce soir sont un tournant dans l’histoire de l’Europe et de notre pays. Ils auront de profondes conséquences sur la géopolitique de notre continent », a-t-il encore déclaré dans son discours à la nation française après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. détermination à protéger la France. » « Nous sommes aux côtés de l’Ukraine. Nous le soutiendrons sans hésitation et prendrons notre responsabilité pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. »