‘Au rythme du cœur’ vs ‘La famille Bélier’ : la différence entre un oscarisé et le film original | Oscar 2022

Dans « Rhythm of the Heart », la protagoniste Ruby (Emilia Jones) vit avec son frère Leo (Daniel Durant) et ses parents Jackie (Marlee Matlin, lauréate du premier Oscar pour avoir joué en langue des signes, en 1987, pour « Children of the Heart « . the Hush) et Frank (Troy Kotsur, le premier acteur sourd à remporter un Oscar, a gagné pour ce rôle).