Tragédie d’Halloween à Séoul : de nombreuses personnes sont mortes piétinées

Selon les pompiers, les hommes auraient été étranglés à mort après qu’une grande foule ait commencé à avancer dans la rue près de l’hôtel Hamilton, la capitale de Séoul, vers 22h20 heure locale (15h30 heure locale). ). EST).

Les pompiers ont également signalé que 82 personnes avaient été blessées. Ils ont ajouté que 19 personnes étaient dans un état critique. Premiers bilans d’environ 150 blessés.

Le président sud-coréen Jun Sok-yol a déclaré l’état de deuil pour la journée. Cependant, selon lui, une enquête approfondie est nécessaire pour qu’un drame similaire ne se reproduise plus. Une tragédie s’est produite au cœur de Séoul la nuit dernière et une tragédie qui n’aurait pas dû se produire, a déclaré le président.

Beaucoup de filles portent des masques et des costumes d’Halloween. La plupart des victimes étaient des femmes dans la vingtaine, a déclaré le chef des pompiers de Séoul, Che Song-pom. Selon les pompiers, 19 étrangers figuraient parmi les morts, dont des Néo-zélandais, des Allemands, des Ouzbeks et des Norvégiens.

Les gens sont les uns sur les autres. Certains ont progressivement perdu connaissance, d’autres ont semblé mourir, a-t-il décrit la situation.

Selon des informations préliminaires, le cœur d’une cinquantaine de personnes s’est arrêté après leur entrée dans la foule. Cependant, le solde a diminué. Les ambulanciers raniment les blessés dans les rues du quartier d’Itewon, connu pour ses nombreux bars et discothèques. Il a été emmené à l’hôpital. De nombreuses ambulances ont été blessées une à une, a-t-il rapporté depuis la ville journaliste de la BBC.

Il y a beaucoup de jeunes ici aujourd’hui. Ils boivent dans les fêtes et vont dans les clubs déguisés. « Il y a le chaos ici, tout le monde est bouleversé », a déclaré le rédacteur en chef de la BBC.

Des images télévisées et des photos de la scène montraient des ambulances garées dans les rues, où il y avait tant de policiers et de sauveteurs, dont de nombreux blessés sur scène. Vous pouvez voir comment les sauveteurs et les passants réaniment les malades au sol. Les informations initiales concernent certaines personnes souffrant de maladies cardiaques. L’agence AFP a souligné que même Jin Korea avait le cœur brisé de garder le silence jusqu’à ce que sa mort soit officiellement annoncée.

La vidéo montre plusieurs personnes recevant la RCR après avoir été piétinées lors d’une fête d’Halloween à Itaewon, Séoul ; le nombre de victimes est inconnu ️ : la discrétion du spectateur est recommandée https://t.co/loHhHmc8fL 29 janvier 2022 à 17 h 33 pspvek archivé : 29 janvier 2022 à 17 h 37

La réalité de la situation est que le président sud-coréen Jun Sok-yol a ordonné le déploiement d’une équipe de secours spécialisée dans les secours post-catastrophe. Plus de 400 sauveteurs et 140 véhicules de tout le pays ont été déployés dans les rues pour soigner les blessés, y compris tout le personnel disponible à Séoul.

Les sauveteurs ont enregistré 81 appels téléphoniques de personnes ayant des problèmes respiratoires. Selon un sauveteur, notamment, certaines personnes ont bu pour leur vie lorsqu’elles ont été rattrapées par la foule. Un message a été envoyé sur tous les téléphones portables du district de Yongsan à Séoul exhortant les habitants à rentrer chez eux dès que possible en raison de l’incident d’urgence à l’hôtel Hamilton à Itewon, ont rapporté les médias locaux.

L’agence AP, faisant référence aux médias sud-coréens, a déclaré que la presse avait reçu des informations selon lesquelles une célébrité anonyme se trouvait dans l’un des bars locaux.

Condoléances aux politiciens

Un certain nombre de politiciens étrangers, tels que le diplomate européen Josep Borrell, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden, ont exprimé leurs condoléances et leur soutien au coréen Jin.

La tragédie de Séoul m’attriste profondément, a écrit le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsk sur Twitter.