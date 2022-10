Cent cinquante personnes sont mortes lors des célébrations d’Halloween à Séoul, d’autres dans un état grave — T24 — Télévision tchèque

La plupart des victimes étaient des adolescents et dans la vingtaine, a écrit l’agence de presse Reuters, faisant référence à des représentants des pompiers locaux. Selon lui, des étrangers ont également été emmenés à l’hôpital. Le nombre de morts pourrait augmenter et les équipes de secours continuent de transporter les blessés vers les hôpitaux de Séoul.

Un pompier a déclaré que les hommes auraient été écrasés à mort après qu’une grande foule ait commencé à avancer dans une ruelle étroite près de l’hôtel Hamilton, le principal lieu de fête de Séoul, vers 22h20 heure locale (15h30 CEST). Les autorités enquêtent sur la cause exacte de l’incident. De nombreux visiteurs portaient des masques et des costumes d’Halloween.

Des images télévisées et des photos de la scène montraient des ambulances bordant les rues, ainsi que des policiers et des ambulanciers transportant des blessés sur des civières. Des ambulanciers paramédicaux et des piétons ont également été vus en train de pratiquer la RCR sur des personnes allongées sur le sol.

Plus de huit cents ambulanciers paramédicaux et 140 véhicules de tout le pays ont été déployés dans les rues pour soigner les blessés, y compris tout le personnel disponible dans la capitale. Le président sud-coréen Jun Sok-yol a ordonné le déploiement d’une équipe de secours spécialisée dans les secours en cas de catastrophe.

Le maire de Séoul, Oh Se-hun, a écourté son voyage en Europe et retournera dans son pays natal, a rapporté l’agence de presse Jonhap.