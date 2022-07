Traces d’Ostrava : Prenez en photo ces cheveux longs, ils se collent sur la tête, se souvient Zvardo

Ma première photo était de l’arbre Hukvalda, c’était sous l’influence de Josef Sudek, qui l’a magnifiquement photographié et nous en avons tous rêvé. Aussi, j’aime les arbres en lien avec la musique de Leo Janek, qui a écrit sa capture de Zvardo. Ensuite, j’ai commencé à photographier des paysages, et dans la scène de l’art moyen à Brno, nous devions remplir une scène différente, par exemple photographier un environnement endommagé. J’ai pris une photo du globe et il s’agissait de divers déchets, comme des poupées aux mains essuyées.

L’image écologique était non seulement au début de sa carrière, mais est également devenue l’une des raisons pour lesquelles le jeune homme talentueux est tombé amoureux de la Slovaquie.

En 1976, j’ai envoyé ce film à une conférence à Vancouver, au Canada, intitulée A Better Way to Life. J’ai gagné le prix, mes camarades communistes ont commencé à examiner quoi, comment et pourquoi ? D’abord, ils sont troublés par les motifs d’une terre remplie d’ordures, qu’ils considèrent comme une négation inacceptable. Aujourd’hui sera très étrange. Le photographe a souri en voyant l’obscurité écologique actuelle dans le réservoir.

Les habitants de Petvald de Karvinska ne se concentrent pas uniquement sur le paysage. J’ai pris une photo avec une danseuse de ballet d’Ostrava à Lesch. Je veux aller à la campagne avec des femmes dans les montagnes des Beskides et de Jesenci en toile de fond. Je travaille avec des négatifs sur verre et j’essaie de donner à la photo un tampon au format graphique 6 9 cm. J’ai donné le prix de Nikon. Les gens d’Estbec commencent à s’intéresser à lui, non pas parce qu’ils le menacent, mais parce qu’ils veulent donner beaucoup, lors des rassemblements.

Frantiek Zvardo esk photographe, natif de Petvald, né en 1949. ije en français de Trasbourg, où en 1985, il a demandé l’asile politique. Il est l’auteur ady reportage photo du monde entierpublié plusieurs livres, livres illustrés et revues. Bon chagrin remporté plusieurs prix internationaux. Le premier, en raison de la réponse négative du régime communiste, l’a soutenu dans sa décision d’émigrer. L’obscurité de Zvardo est, par exemple écrasé par une mine de charboncouvrant la campagne autour d’Ostrava.

Les communistes étaient particulièrement gênés par les images pessimistes. Par exemple, ils m’ont envoyé un négatif du Caucase, où un enfant a été arrêté en train de pleurer pour un chien de compagnie. Ils m’ont dit qu’il y a deux côtés au monde, encore une fois la négation elle-même. Je comprends que les autorités vont arrêter mes activités, je veux voyager comme un fou. Cela en soi n’était pas facile à l’époque, avec le manque de devises, que j’ai payé en vain, a déclaré Zvardo.

La seule option qui lui restait était de partir à l’étranger. Il n’y a aucune raison politique à cela. Ils étaient mal à l’aise à l’époque, mais c’était tolérable. Cependant, il était très clair pour moi que si je voulais aller faire quelque chose dans la photographie, je devais y aller, dit-il.

Lui et sa femme ont décidé de déménager. Nous avons acheté du Moscou rouge pour que personne ne demande à la frontière pourquoi Moscou est bleu (rires). Nous sommes allés en Yougoslavie, où j’ai laissé la voiture, et nous avons nagé. Passeport yougoslave emballé dans un sac en plastique et cinquante marks allemands. Alors nous avons commencé. Ils nous ont sortis de l’eau en Italie. Le monde déchu à cette époque aidait les réfugiés, c’était pour unir l’image du socialisme. Ils nous ont donné des billets de train et nous avons dû nous rendre dans la ville où le groupe se rassemblait, a expliqué le photographe.

J’ai eu un contact avec un ami à Trasburg, il a bu pour nous et a été transporté en France. J’ai demandé l’asile politique et en six mois j’ai appris le français, mais tout s’est mal passé. Ensuite, j’ai trouvé un emploi dans une usine de réfrigérateurs chez les Turcs, décrivant l’arrestation.

Pour l’installation tchèque, il a choisi des photos un peu flatteuses de jardins à la française pour montrer que le pays est un investissement artistique même vu du ciel. Dans la région d’Ostrava, il a pris deux images d’animaux opposés.

J’ai travaillé pour Ostroj à Opava pendant sept ans en tant que chef de service, puis pour Rud prvo pendant deux ans. A cette époque, ils nous frappaient sur la tête, prenaient de longues photos, il faut voir les chasseurs au travail. Je dois me forcer. Je prends beaucoup de photos de paysages recouverts de poussière de charbon. Je fais souvent des femmes en robes dans ces paysages en ruine. Je compose souvent des scènes ou des figures dans le paysage des Beskides. J’ai photographié les décorations de l’hôtel pour l’architecte Janek, pour un intérieur représentatif de la chambre, raconte Zvardo.

L’aciérie de Tineck comme une révélation

Il a erré dans la région et en 2014. C’est alors qu’il s’est intéressé à l’aciérie de Tinca. Je traverse la Slovaquie en voiture autour de Tinca, je vais m’arrêter là et voir si c’est possible. Dieu, tu es ici depuis 50 ans et tu n’as jamais vu Tine. Ça a toujours été une forêt de tuyaux rouillés, beau vc. Vous allez quelque part au Grand Canyon, qui est beau sur le côté, mais c’est beaucoup plus puissant, les artistes sont autorisés.

Je me suis arrêté et pour moi c’était une découverte que je connais depuis Vtkovice, comment une charrette à charbon traverse le ciel. pendant de nombreuses années j’ai travaillé à Tinca, sur la série Iron Heroes, des portraits de femmes en combinaisons spatiales ignifuges. Ils avaient le visage couvert de flammes comme des guerriers samouraïs. J’ai ensuite réalisé un cycle similaire dans une mine de nickel finlandaise. A Tinca, j’ai aussi commencé à enregistrer le bruit et divers scepticisme autour et j’ai fait mon premier film, c’est mon deuxième travail.

Qu’en est-il d’Ostrava ? Pendant le totalitarisme, j’avais souvent des commandes de pousses longues ou de moissonneuses. J’ai photographié des gens et des machines au fond de la mine. Ostrava est une ville noire, aujourd’hui tout est vert, je ne vois même pas les tas, la boue et les lagunes ont disparu. Krishna est ici. Après mon retour, après la révolution, j’étais tellement fasciné que j’ai décidé de postuler pour ma religion, qui s’est perdue après l’émigration, raconte Frantiek Zvardo avec émotion.

Ces temps-là étaient tristes, si je le compare à aujourd’hui, quand les maisons ici ont été réparées, la scène était noire, dans le déni, la catastrophe. Les ventes vers Karvina sont pleines de changements, page. Je regrette presque de ne pas l’avoir attrapé plus tôt. La négativité a naturellement disparu après mon émigration. La première chose qui restait était l’œuvre d’art de la sœur, que la police a ensuite photographiée et confisquée, plusieurs milliers de négatifs, a-t-il soupiré.