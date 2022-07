Grâce à des buts de Benzema et Mbappé, la France a transformé la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne – T sport – Télévision tchèque

Le match final entre l’Espagne et la France a commencé avec beaucoup de prudence des deux côtés. Tous les buts sont tombés en seconde période. A la 64e minute, Mikel Oyarzabal envoie « La Roja » en tête. Karim Benzema a égalisé en deux minutes et Kylian Mbappé a terminé le match à la 80e minute. « Les Bleus » ont réussi à renverser une situation malheureuse lors de la demi-finale de jeudi avec la Belgique, qu’ils ont battue 3:2, malgré une défaite 0:2 après le premier tour.

Les hommes de Didier Deschamps remplacent les Portugais, qui avaient dominé l’édition inaugurale de la Ligue des Nations en juin 2019.

L’Italie bat la Belgique

« Nous avons très bien joué. Nous avons une grande qualité et beaucoup d’options au milieu de terrain. Tous les joueurs ont bien joué », a déclaré Roberto Mancini, qui de tous les entraîneurs italiens a eu besoin d’au moins 44 matchs pour remporter trente victoires en équipe nationale.

L’Italie a perdu 2-1 contre l’Espagne mercredi, perdant pour la première fois depuis septembre 2018 après avoir enregistré 37 matchs. Un jour plus tard, les « Red Devils » n’ont pas suffi contre la France 2:3, malgré une avance de 2:0 après la première mi-temps.

La rediffusion des quarts de finale du Championnat d’Europe d’été, que l’Italie a également remporté 2-1, a commencé avec prudence et la première grande occasion n’est arrivée qu’à la 26e minute. Le Belge Batshuayi a passé dans la surface à Saelemaekers, qui a touché la barre transversale. L’équipe locale a menacé pour la première fois à la fin de la première mi-temps, mais Chiesa a terminé large.

Moins de deux minutes après le changement d’équipe, l’Italie s’imposait. Les Belges ne déviaient qu’un corner à l’entrée de la surface vers Barello, qui ne laissait aucune chance à Courtois d’une reprise de volée sur le poteau.

À la 65e minute, l’équipe locale a ajouté le score. Alderweireld a commis une faute sur Chiesa dans la surface de réparation et l’arbitre Jovanovic a sifflé un penalty que Berardi a converti, même si le gardien belge a touché le ballon. « Nous voulons rattraper la défaite face à l’Espagne. Je suis satisfait de ma performance, mais le principal est que nous ayons gagné », a déclaré Berardi, l’auteur du but vainqueur.

Les visiteurs ont tenté de redresser la situation, mais Alderweireld n’a pas battu Donnarumma et Carrasco a tiré sur le poteau. A la 86e minute, la Belgique attendait. Courtois a trouvé De Bruyne avec un tir rapide, qui a poussé De Ketelaere derrière la défense locale et le milieu de terrain de 20 ans a marqué sur un corner.

« Avec tout le respect que je vous dois, nous ne sommes que des Belges. Nous avons une nouvelle génération de joueurs, et Romelu Lukaku et Eden Hazard nous manquent. Nous devons être réalistes quant à notre équipe. L’Italie, la France et l’Espagne ont 22 meilleurs joueurs parmi lesquels choisir, pas nous », a déclaré le milieu de terrain De Bruyne.