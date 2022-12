Président du Mouvement SPD Tomio Okamura | PHOTO: FORUM 24 / Алеоа Spalеоská, avec la permission de l’auteur

Soit le président du SPD, Tomio Okamura, ne connaît pas l’histoire, soit il la manipule arbitrairement et compte sur le fait que son électorat, peut-être faible dans l’histoire, s’en tirera. Quand il a été surpris en train de dire des bêtises en public, il s’est enroulé comme un serpent et a continué.

Sur votre Facebook tentant de défendre dimanche les propos déshonorants d’un collaborateur pro-Kremlin. « Heitman Martin Cuba de l’ODS a établi aujourd’hui des parallèles au sein du Parti entre la formation de 4 000 soldats ukrainiens en République tchèque pour un milliard de couronnes de notre budget et la formation de parachutistes tchécoslovaques en Angleterre. Il a délibérément mélangé des pommes avec des poires pour justifier le gouvernement Fial. entraînant notre république dans la guerre. Mais la réalité est différente. La Grande-Bretagne était en guerre avec l’Allemagne et c’était une guerre mondiale, alors la Grande-Bretagne a formé des soldats des territoires occupés par l’Allemagne. De plus, la Tchécoslovaquie a financé la formation elle-même », a déclaré Okamura.

continuer à lire

Cuba était enragé par les paroles d’Okamura. S’ils se comportent comme vous en Angleterre, alors nous n’avons pas de drapeau tchèque, lui a dit le gouverneur

Lire l’article «

Nous ne doutons pas que l’électorat de M. Tomio a entendu le mot « milliard » et est tombé à genoux, car pour lui, c’était une somme très, très importante qu’il ne pouvait pas imaginer. Ils ne savent pas que ce n’est même pas un millième de notre budget annuel de l’État. Si quelqu’un nous a entraînés dans la guerre, c’est le chef du régime criminel russe, Vladimir Poutine. L’invasion aggrave les problèmes économiques d’une grande partie de la planète. En Europe estimé 4,75 millions de réfugiés d’Ukraine. Les propagandistes de la télévision d’État russe menacent de lancer des frappes nucléaires sur des villes européennes, mais selon Okamura, le gouvernement tchèque nous entraîne dans la guerre.

Quand Okamura a dit que « M. Hetman Cuba devrait compléter ses connaissances historiques et ne pas les assimiler à rien », nous avons dû lui recommander des cours d’histoire à l’école primaire. La guerre a été précédée par les accords de Munich en 1938, lorsque la France et la Grande-Bretagne se sont rendues au régime nazi d’Hitler, qui s’était emparé de certaines parties de la Tchécoslovaquie. On croyait qu’il valait mieux assurer « la paix pour le moment » que de risquer la guerre contre un pays lointain et contre un peuple inconnu. Et la raison d’une telle concession devait être valable à l’époque. Vingt ans après la fin de la Première Guerre mondiale, personne ne voulait d’une autre grande guerre. Mais la « paix pour l’instant » n’a même pas duré un an et la plus grande guerre de l’histoire a éclaté. Inutile de dire qu’Hitler aurait pu être arrêté.

Voici une leçon d’histoire. Personne ne cède aux criminels persistants car ils finiront par en profiter. Ils l’interprètent comme une faiblesse. Tomio Okamura, tel un communiste à outrance et quasi patriote, était complice de la propagande du Kremlin. Dès que ces gens tirent quelque chose d’eux-mêmes, on peut s’offrir un bain de boue. Contrairement à l’original, cependant, ce n’est pas très utile.