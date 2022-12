Lyon – PSG 0-1, les footballeurs du Paris Saint-Germain battent Lyon en championnat de France avec le but de Messi

Le but des Parisiens a été assuré grâce au travail de Messi et Neymar, qui sont entrés en collision avec le ballon à la 5e minute, et l’attaquant argentin a tiré directement dans le coin inférieur du but. Lacazette aurait pu égaliser, mais a raté le but d’une tête à bout portant.

En seconde période, les visiteurs ont créé plus d’occasions, le tir de Messi a été dirigé par Lukeb depuis la ligne de but. Neymar a tiré avec une bonne occasion, puis Messi à nouveau, mais leur tir a été rapidement rattrapé par Lopes. Dans la préparation, le gardien de but à domicile a dirigé le coup franc de Messi, et la tête de Ramos était déjà en position de hors-jeu, le match s’est terminé par une marge étroite.

Photo : Laurent Cipriani, CTK/AP Les footballeurs du PSG ont remporté le match sur la pelouse lyonnaisePhoto : Laurent Cipriani, CTK/PA

Après huit matches, Marseille reste invaincu avec le PSG et Lens. Rennes a pris les devants en première mi-temps lorsque le centre de Traoré a trouvé le but contre son camp de Guendouzi. Le milieu de terrain français a marqué son deuxième but en seconde période, cette fois en poussant le ballon devant Rennes avec une tête.

Nice était désavantagé dès la neuvième seconde du match, lorsque le stoppeur Todibo a reçu un carton rouge après avoir bloqué une occasion de but. Le match s’est joué en faveur d’Angers à la 44e minute sur un tir précis du bord de surface de Bin Tálib.