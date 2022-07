TK VIDEOSTREAM : Le ministre de l’Intérieur discutera de la guerre en Ukraine à Prague

Prague – Les ministres de l’intérieur de l’Union européenne et d’autres pays, dont l’Ukraine et la Moldavie, discuteront de l’impact de la guerre sur l’Ukraine, ainsi que du renforcement de la lutte contre les abus sexuels sur les enfants, lors d’une réunion informelle à Prague aujourd’hui. Ils s’occuperont également de la migration. Le premier sommet sous la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne se poursuivra mardi par une réunion des ministres de la justice, qui traitera, entre autres, de la collecte et de la conservation des preuves aux fins de poursuivre les crimes de la Russie en Ukraine. TK diffusera TK après la réunion informelle du lundi 11 juillet à partir de 17h30.

Les membres du gouvernement discuteront aujourd’hui de l’impact de l’agression de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité intérieure dans le cadre du commerce illégal d’armes, de la traite des êtres humains, de la falsification de documents ou du blanchiment d’argent. Ils aborderont également les défis futurs en matière de migration, ainsi que l’amélioration de la prévention et de la lutte contre les abus sexuels sur les enfants, dans le cadre des propositions de règlement récemment présentées par la Commission européenne.

Vous pouvez regarder le flux vidéo ici :

Les Tchèques ont succédé à la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne le 1er juillet et dirigeront le bloc pendant six mois. Les dirigeants ministériels des pays de l’Union européenne se réuniront progressivement à Prague, après une réunion des ministres de l’intérieur et de la justice, la semaine prochaine se tiendra une réunion des ministres de l’environnement et des ministres des affaires européennes.