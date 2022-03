Los Angeles / Moscou – Certaines des plus grandes stars d’Hollywood ont été amies avec le président russe Vladimir Poutine – de Leonardo DiCaprio à Steven Seagal. Se sentent-ils tous coupables maintenant que la Russie a envahi l’Ukraine ? Pas assez, écrit The Guardian.

C’était l’un de ces moments étranges où le divertissement innocent était lié à l’histoire. Vladimir Poutine interprète Blueberry Hill dans une association caritative pour enfants à Saint-Pétersbourg. Petersburg en 2010, alors qu’il était accueilli avec enthousiasme par une foule de célébrités – dont Sharon Stone, Kevin Costner, Goldie Hawn, Gerard Depardieu et Monika Bellucci. Lorsque le politicien a enregistré les premiers mots de la chanson – « I Found My Thrill » – aucun d’entre eux ne se souvenait de l’invasion géorgienne ou de l’empoisonnement de l’ancien agent russe Alexander Litvinenko.

Fin février, lorsque Poutine a impitoyablement attaqué l’Ukraine, les invités ont dû se sentir stupides, peut-être gênés. Mais ils ne sont pas les seules célébrités occidentales à montrer de l’affection pour l’homme d’État russe. A leur décharge, il convient de noter que leur participation à l’événement a été arrangée par les producteurs, qui ont ensuite mentionnéqu’il ne connaît pas la performance de Poutine.

Des stars comme Angelina Jolie, Sean Penn et Mark Ruffalo expriment désormais leur soutien à l’Ukraine assiégée. Hollywood s’est fait berner à une époque où il était absolument inacceptable de montrer Poutine en public. Au milieu de la première décennie du nouveau millénaire, Poutine vient de faire quelques territoires ex-soviétiques, et seuls quelques dissidents peu connus sont escortés à travers le monde – dont aucun ne dérangera les lecteurs de magazines lifestyle américains.

Par conséquent, l’image macho de Poutine pourrait être promue en 2007 par Jean-Claude Van Damme lors d’un événement MMA à Saint-Pétersbourg. Petersburg, tandis que Leonardo DiCaprio, des politiciens et d’autres amoureux des chats ont enregistré un sommet sur la protection des grands félins en 2010.

Poutine, critiqué depuis pour son agression contre la Tchétchénie et la Géorgie, et les autorités de son pays ont commencé à soupçonner les meurtres de Litvinenko et de la journaliste Anna Politkovskaïa, il n’a besoin que d’une légitimité internationale. Des séances photo avec de grandes stars et des tentatives d’entrer dans le cercle le plus exclusif du divertissement de masse mondial ont contribué à normaliser son état insondable aux yeux du monde.

C’est du moins ce que pensait l’homme d’État russe. Lorsqu’il a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et qu’il est devenu clair qu’il n’abandonnerait pas simplement sa position de leader de la Russie, Hollywood a commencé à se dérober. Le président, avec ses plans géopolitiques machiavéliques et la mort suspecte de ses détracteurs, commence à ressembler de plus en plus à un méchant de Bond. Cependant, son statut de plus en plus apostat n’a pas dissuadé certaines stars de cinéma. Non seulement Depardieu, mais aussi Mickey Rourek et Steven Seagal. D’un autre côté, ces icônes plutôt maigres semblent être activement les bienvenues.

Le Guardian a mis ces gens dans un camp d’idiots inutiles. En 2013, Depardieu a reçu la nationalité russe et avec elle une taxe rafraîchissante de 13 %. À l’époque, il critiquait le gouvernement français et ses projets d’augmentation des impôts pour les plus hauts revenus. Dans une lettre ouverte, il a qualifié la Russie de « grande démocratie ». Lors d’un festival du film en Lituanie un an plus tard, il a déclaré l’Ukraine une partie de la Russie. Lorsque les chars ont commencé à franchir la frontière entre l’Ukraine et la Russie cette année, Depardieu a déclaré qu’il était contre cette « guerre civile des tueries ».

L’annexion de la Crimée par la Russie par Rourke n’a pas été affectée; Il a qualifié Poutine de vrai homme en 2014 et l’a acheté à Moscou chemise avec des portraits champêtres. « Je l’ai rencontré plusieurs fois et c’était un gars vraiment cool et normal, il m’a regardé droit dans les yeux », a-t-il déclaré à Sky News.

Seagal n’essaie même pas d’améliorer son image en termes d’amitié avec la Russie. Obtenant la nationalité russe en 2016, il a qualifié l’annexion de la péninsule de Crimée d' »absolument raisonnable » et a qualifié Poutine de « l’un des plus grands dirigeants vivants au monde ». Alors que son ami a écrasé le reste de l’Ukraine, Seagal n’a que légèrement modéré son soutien. « Je vois la Russie et l’Ukraine comme une seule famille et je crois vraiment que les deux pays ont été provoqués par un tiers pour dépenser beaucoup d’argent en propagande », a-t-il déclaré à Fox News.