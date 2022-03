Quand les mathématiques trouvent un terrain d’entente avec l’art. Souvenirs du peintre, sculpteur et « outsider » Zdeněk Kučera est basé sur

Pris en sandwich entre Havířov et Olomouc, avec une œuvre qui transcende les frontières de la République tchèque et un manuscrit artistique distinctif plein de formes géométriques précises et d’illusions d’optique, Zdeněk Kučera est devenu l’un des principaux représentants de l’art abstrait tchèque dans les années 1960. Le sculpteur, peintre et éducateur étroitement associé à l’Université Palacký d’Olomouc (UP) a publié à titre posthume un mémoire intitulé Past Life. Le souvenir d’un étranger. Il a été présenté par la maison d’édition universitaire Palacký (VUP) dans le cadre de l’édition UP Memory.

Zdeněk Kučera (* 1935 Litovel, 2016 Olomouc) Sculpteur, peintre, graphiste et l’un des principaux représentants de l’art abstrait tchèque des années 1960. Il s’est concentré principalement sur le travail géométrique et constructif, dans son travail, il a appliqué les connaissances du monde de l’art moderne et des études mathématiques. Il est diplômé en mathématiques et en éducation artistique à la Faculté des sciences et à la Faculté d’éducation de l’Université Palack d’Olomouc, respectivement. Il a travaillé comme enseignant de 1957 à 1992 à Havířov dans une école de onze ans, où il a dû se rendre dans un lieu appelé placement. Après 1992, il est retourné à Olomouc et a travaillé comme chef du Département d’éducation aux beaux-arts à la Faculté des sciences de l’éducation, UP, où il a obtenu son diplôme dans sa jeunesse. Au départ, il s’est réalisé principalement comme un figuraliste sculptural, progressivement il a gravi les échelons jusqu’à l’abstraction géométrique. C’est pourquoi, en 1968, il devient membre du Concretists Club. Il commence à se consacrer entièrement à la peinture dans les années 1980. En raison de sa relation froide avec le régime communiste, son travail n’a pas reçu l’attention qu’il méritait, mais son travail a fait l’objet d’expositions et de collections dans le monde entier – comme l’Allemagne, l’Autriche, la Hollande, la France, l’Italie, le Canada et les États-Unis. Pour son travail et son activité artistique, il a reçu le prix de l’Académie des arts Masaryk (1993), le 2e prix de la Biennale des arts graphiques d’Ostrava (1996) et en 2000, il a reçu une médaille d’or de l’Université Palacký d’Olomouc.

Memories of Zdeněk Kučera est publié en tant que onzième volume de l’édition UP Memory et diffère à bien des égards de ses prédécesseurs. Alors que toutes les œuvres précédentes ont été écrites par des auteurs de leur vivant, la mémoire de Kučer représente une collection d’enregistrements du trésor de l’artiste, complétée par des souvenirs et des messages d’amis et de collègues. Le format non traditionnel est également souligné par la vaste annexe picturale qui résume l’œuvre d’art géométrique et constructive unique de Kučer. « Les mémoires de Zdeněk Kučera sont uniques et distinctifs. Avec leur prévoyance, leur humour et une attitude terre-à-terre saine, ils donnent un aperçu de la vie et des pensées d’un artiste qui a apporté une contribution significative à l’art moderne tchèque, mais à cause de son humilité et principes du régime de l’époque, son travail est caché dans l’ombre des autres », a déclaré Aleš Prstek, directeur de VUP.

Kučera a étudié les mathématiques et l’éducation artistique à la Faculté des sciences et de l’éducation de l’UP, respectivement, et c’est cette combinaison de disciplines qui devient une caractéristique importante et un moteur créatif de son art. Dans ses débuts artistiques, il a été influencé par le photographe Miloslav Stibor et le peintre Aljo Beran, auteur de l’Université Palack, mais est progressivement parvenu à ses manuscrits artistiques distinctifs, qui combinaient géométrie, construction, illusion d’optique, illusion spatiale et surfaces colorées. C’est pourquoi, en 1968, il devient membre du Club des artistes concrets, qui introduit et promeut ces tendances artistiques expérimentales dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie.

Il a également transmis ses visions artistiques à d’autres en tant qu’enseignant, d’abord à Havířov, où il a enseigné l’art et l’enseignement des mathématiques dans une école de onze ans, et depuis 1992 à Olomouc dans son alma mater, où il a travaillé comme chef du Département de Éducation artistique.

« J’ai rencontré Zdeněk Kučera dans les années 1990 en tant qu’étudiant au Département d’éducation artistique. Il nous enseignait la modélisation et la création spatiale à l’époque. Si je me souviens de près de 30 ans de souvenirs, mis à part l’approche bienveillante et généreuse de Zdeněk Kučera envers nos étudiants , j’ai une autre association qui lui est associée : la pudeur. Zdeněk Kučera est simple, sans prétention ; il ne nous parle pas de lui et de son travail extraordinaire ni de son destin – avec le recul, j’en suis vraiment désolé. de connaître son travail lors d’expositions, jusqu’à ce qu’au fil du temps j’apprenne des extraits de l’histoire de sa vie, par exemple, qu’il reproduisait le masque mortuaire de l’acteur Jan Palach ou qu’en raison de ses positions politiques, il faisait partie des personnes persécutées à qui il était interdit d’enseigner et présenter son travail », se souvient Petra obáňová, garante du livre, vice-doyenne de la faculté d’éducation et d’éducation de l’UP, où Kučera a étudié et est ensuite devenue travailler en tant que chef.

Dans le passé, les œuvres abstraites de Kučer ont été présentées lors d’expositions en République tchèque, en Allemagne, en Autriche, en France, au Canada, aux États-Unis et en Italie. Aujourd’hui, son travail – en plus des villes « natales » de Havířov et d’Olomouc – est également présenté dans des collections à Rotterdam, Dresde, Ljubljana, Bratislava ou à la National Gallery de Washington.