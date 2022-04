Test orange : duel prestigieux contre van Gaal admiré

237 jours avant le début de la Coupe du monde, l’équipe nationale allemande affrontera son premier test majeur en route vers le Qatar. Pays-Bas est un indicateur Hansi Flick.

L’Allemagne contre la Hollande – c’est toujours excitant et explosif. Huit mois avant le début de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe nationale allemande de football d’aujourd’hui (20h45 / ARD) à Amsterdam se concentre sur la détermination des positions importantes.

L’équipe Oranje a été le premier adversaire célèbre de Hansi Flick. Le joueur de 57 ans a hâte de revoir Louis van Gaal, l’entraîneur d’Elftal qui, comme l’entraîneur national, a un passé à Munich.

Position de départ:

Flick ne se soucie pas de son impressionnante séquence de huit victoires en huit matchs. Les Pays-Bas sont l’adversaire que l’entraîneur national attendait, ce qui peut être simulé avec la situation d’urgence de la Coupe du monde. La Roumanie, l’Islande, la Macédoine du Nord, Israël et le Liechtenstein et l’Arménie deux fois chacun bien sûr que non. Cependant, Flick veut bien sûr aussi gagner à Amsterdam. Le joueur de 57 ans sait que le succès à la Johan Cruyff Arena donnera un bon coup de pouce au Qatar. Chaque victoire qu’ils remportent « nous donne plus confiance en nos propres forces. Et c’est ce dont nous avons besoin », a déclaré Flick

Personnel:

L’entraîneur de l’équipe nationale procédera à des changements de personnel par rapport à la victoire 2-0 contre Israël. Il a laissé les meilleures équipes commencer à Amsterdam. Manuel Neuer revient au but. Le défenseur Antonio Rüdiger dispute son 50e match international. Le duo a appelé Flick « une mèche ». En attaque, Thomas Müller doit diriger la DFB-Elf. La jeune star Jamal Musala a promis un autre onze de départ de Flick, peut-être cette fois en conservant la sixième place.

Flick a perdu plusieurs joueurs de haut niveau, dont le quatuor du Bayern Joshua Kimmich, Niklas Süle, Leon Goretzka et Serge Gnabry. Kimmich attend toujours la naissance de son troisième enfant lundi. Flick a décidé que le joueur de 27 ans était chez lui à Munich dois rester. La famille est plus importante que le football de nos jours.

Histoire:

Avec la rivalité entre les Pays-Bas et l’Allemagne, on peut parfois penser que rien n’est plus important que le football. L’explosion a été provoquée par de nombreux duels historiques, à commencer par la victoire 2-1 de l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 1974. Ce n’est qu’en 1988, en demi-finale de la Coupe d’Europe, que les Oranje ont pu s’imposer (2-1) par KO. match du tournoi contre l’Allemagne. Deux ans plus tard, la DFB-Elf remporte les huitièmes de finale de la Coupe du monde à Milan, éclipsée par l’attaque au crachat de Frank Rijkaard sur Rudi Völler, toujours avec le même résultat. Au total, le bilan en 44 matches avec 16 victoires, 16 nuls et douze défaites est un point positif pour l’Allemagne.

Louis van Gaal :

Peut-être que Louis van Gaal n’était pas habitué à tant d’affection. De Hansi Flick à Thomas Müller – tout le monde loue le général des tulipes avant le match, car l’entraîneur Oranje a été appelé une fois à Munich. Il a laissé une impression durable et une structure importante avec l’Allemagne, championne du record, a déclaré Flick, qui des années plus tard est devenu un entraîneur à succès à Munich. Müller, formé et promu par van Gaal, se réjouit également de vous revoir. « Nous prendrons notre temps », a annoncé Müller.

championnat du monde:

A revoir vendredi. Les groupes de la Coupe du monde seront tirés au sort à Doha. Flick et van Gaal seront également au Qatar. À partir de maintenant, il y aura des rencontres directes en finale, mais au plus tôt dans la phase à élimination directe. L’Allemagne et les Pays-Bas sont susceptibles d’être dans le deuxième pot et chacun pourrait obtenir une grosse part comme le Brésil, la France ou l’Argentine.