Test d’endurance EM: les femmes DFB battues par les championnes olympiques canadiennes

Klara Buhl (l) dans un duel avec Canadian Quinn. Photo : Joe Giddens/PA Wire/dpa (Image : dpa)

Norwich – Le footballeur allemand a perdu contre le Canada lors du tournoi test du Championnat d’Europe en Angleterre. L’équipe de l’entraîneure nationale Martina Voss-Tecklenburg s’est inclinée 0-1 (0-1) à Norwich lors du duel entre les champions olympiques 2016 et 2021 dimanche soir.

Devant seulement 200 spectateurs au Carrow Road Stadium, Vanessa Gilles (7e minute) a marqué pour les médaillés d’or de Tokyo contre une équipe nationale allemande dynamique mais faible.

C’était la première défaite de l’équipe allemande depuis une défaite 1-0 contre la France en avril dernier. « C’est dommage car nous avons mis beaucoup de cœur, de passion et de travail acharné dans ce jeu », a déclaré l’entraîneur national – mais il n’était pas satisfait : « Je vois beaucoup de points positifs. »

Pris froid

La sélection rajeunie de la DFB, qui avait déjà dû se passer des 14 candidats au Championnat d’Europe de la Coupe Arnold Clark pour cause de coronavirus ou de blessure, a démarré avec un onze de départ très différent par rapport à la victoire 1-1 face à l’Espagne. Ann-Katrin Berger était donc dans le but à la place de la gardienne régulière Merle Frohms (Eintracht Frankfurt). Le joueur de 31 ans de Chelsea et la foule à l’avant sont devenus froids après quelques minutes de vent et de pluie lorsque Gilles est rentré chez lui sur un corner pour porter le score à 1-0.

La chef de la défense Lena Oberdorf du VfL Wolfsburg a dû regarder depuis les tribunes avec un problème mineur au genou. Voss-Tecklenburg est passé à sept positions. Donc leurs joueurs ont d’abord montré de gros problèmes de coordination et perdu beaucoup de ballons. Ils n’ont pas eu de chance lorsque le tir de la capitaine du FC Bayern Lina Magull a été bloqué par la main marquante de Gilles, mais il n’y a pas eu de penalty (20′).

Ce n’est qu’après une bonne demi-heure que les attaques de Jule Brand d’Hoffenheim et de Klara Bühl de Munich ont commencé à mieux jouer. Le gardien canadien Kailen Sheridan se méfie d’un coup de pied dangereux de Bühl (41e).

Après la pause, la buteuse Lea Schüller du FC Bayern, qui a marqué son 24e but en 35 matchs internationaux contre l’Espagne, est entrée en jeu. Le gardien Berger a eu de la chance en poussant au sol une attaquante Nichelle Prince mais cela n’a eu aucune conséquence (52e). Sinon, l’équipe allemande a enregistré plus de parties de jeu qu’en première mi-temps, mais est restée sans chance au final.

Lors du troisième et dernier match, l’équipe féminine de la DFB rencontrera l’Angleterre mercredi (20h30 / ZDF en direct) à Wolverhampton. Le tournoi test est considéré comme un lieu important pour les Championnats d’Europe en juillet, également au Royaume-Uni.

