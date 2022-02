Archevêque trop rebelle: la querelle de King avec Thomas Beckett se termine tragiquement

L’histoire de l’Angleterre dans la première moitié du 12ème siècle est principalement marquée par des disputes constantes sur le trône royal entre matyldou une Étienne de Blois. Mathilde est l’héritière légitime Henri I.Stephen qui a pris le pouvoir pour lui-même, son petit-fils William le Conquérant. La guerre civile a fait rage dans le pays, qui a pris fin en 1153 par le fils de Mathilde Henri d’Anjou. Il a vaincu těpán et l’a forcé à signer un traité de paix. Lorsque Stephen est décédé un an plus tard, le jeune homme de 21 ans s’est assis sur le trône britannique en tant que Henri II Plantagenêt.

Cet homme énergique et charismatique excelle non seulement dans le charme mais aussi dans la grande éducation. Cependant, sa plus grande faiblesse est l’agitation et la grande colère qui l’accompagneront tout au long de sa vie. Un chef militaire qui réussit veut établir l’ordre et la loi dans un pays en proie aux conflits et à l’anarchie. L’Angleterre avait besoin de quelque chose comme ça depuis longtemps ! Il ne pouvait pas apporter les changements souhaités sans un chancelier royal compétent. Et c’était précisément le jeune homme qu’Henry avait trouvé en Thomas Beckett. Qui l’a recommandé ? Théobald, archevêque de Cantorbéry.

Grand Diacre en chasse

La même année qu’Henry monta sur le trône d’Angleterre, Thomas Becket, de quinze ans son aîné, devint archevêque de Cantorbéry et prévôt de Beverley. Le fils d’un homme d’affaires de la City de Londres, un homme de pure souche normande qui a reçu une éducation complète à Paris et à Bologne, est décrit par l’un de ses contemporains comme suit : « Il avait l’air mince et à la peau pâle, avec des cheveux noirs, un long nez et des traits ordinaires. Il avait une expression frivole sur son visage, il était gentil et agréable dans la conversation, ouvert dans la parole mais bégayait. Il avait un jugement très aiguisé et était très compréhensif. , de sorte qu’il résout facilement chaque question difficile avec sagesse. »

Henry s’est immédiatement pris d’affection pour Becket et l’a nommé chancelier et serviteur de la chapelle royale. Le vice-roi capricieux trouve en Beckett non seulement un mentor très compétent, mais aussi un ami personnel et un compagnon égal. Beckett, bien qu’érudit, n’a certainement pas abandonné les plaisirs mondains. Il est très heureux de participer à divers tournois et chasses. Grand cavalier, merveilleux aigle et charmant compagnon, il surpassait largement son entourage en intelligence et en éducation. Avec Jindřich, ils se complètent parfaitement et passent un bon moment ensemble lors des visites de pub et des maîtresses.

Cependant, Thomas excellait également dans son travail. C’est lui qui, après la mort d’Etienne de Blois, fut en grande partie responsable du rétablissement de l’ordre. Il soutint le roi à tous égards et eut également une influence décisive dans de nombreuses décisions politiques. Le roi lui confia même la garde de ses fils.

L’ambition est plus grande que l’amitié

Cependant, en quelques années, il y a eu un tournant. L’archevêque Theobald est mort et le roi voulait avoir un ami dans la plus haute fonction ecclésiastique d’Angleterre. Thomas était réticent, il comprenait qu’il ne serait pas d’accord avec le roi sur tout, tant en matière ecclésiastique que laïque. Il est même allé contre le roi: « Bientôt vous me haïrez comme vous m’aimez maintenant, car vous avez une autorité dans les affaires de l’église que je ne souhaite pas subir. » L’archevêque de Cantorbéry prédit qu’il devra faire face à une décision difficile : il doit pécher contre Dieu ou contre le roi !

Mais le roi fera son travail. Les premières mauvaises surprises ne tarderont pas à arriver. Immédiatement après son élection comme archevêque, Becket a démissionné de son poste de chancelier et s’est pleinement engagé envers le pape et l’église. Contrairement à son prédécesseur, Theobald, cependant, il est très ambitieux et manque de jugement médico-légal. Henri II, il a été surpris. « Comment pouvons-nous nous tromper à propos de nos amis ! »

Le comportement de Beckett a immédiatement changé au-delà de toute reconnaissance. Il est devenu de plus en plus autoritaire et arrogant en public. Cela change aussi personnellement. Il devint un ermite qui ne s’occupait que des questions de religion et de prière. Sous les robes de l’archevêque, il a caché une chemise en crin et les cicatrices après avoir été battu à regret. Il a transformé l’éclat et le confort de la cour en un pôle, une vigilance et une anesthésie corporelle serrée.

Affrontement fatal

La pomme de discorde est un différend sur la compétence des tribunaux séculiers et ecclésiastiques. La plus grande controverse est de savoir qui a le droit de poursuivre les prêtres s’ils commettent des crimes. Le roi a cherché à faire en sorte que les clercs qui avaient tué, par exemple, soient privés de leur sacerdoce et remis à des juges séculiers. Beckett a protesté. Insistez pour que tous les suspects spirituels de crimes fassent l’objet d’une enquête exclusive par les tribunaux ecclésiastiques sous la supervision de l’évêque. La situation continue de s’aggraver.

En 1164, Henri II convoque. au synode de l’église de Clarendon. Ici, sous la menace de mort, il a forcé l’archevêque à signer le soi-disant Constitution de Clarendon, qui subordonnait la justice ecclésiastique au royaume. Cependant, Becket considérait son serment comme invalide car il l’avait signé sous la contrainte. Il a retiré son consentement comme non libre et contraint.

Il s’est enfui en France, d’où il a chassé tous ses adversaires avec une malédiction. Il fallut six années entières à l’archevêque et au roi pour se réconcilier. Il convient de noter que ce n’est que formellement. Les deux hommes firent une « trêve » et le 1er décembre 1170, Beckett retourna en Angleterre. Cependant, il provoque bientôt une nouvelle querelle lorsqu’il place les trois évêques nommés par le roi sous une malédiction.

Conséquences tragiques

Henry a appris la nouvelle dans son palais de Bayeux, Norman. Il a réagi furieusement et dans Affection a prononcé une épreuve de mort sur Becket : « Est-ce qu’il n’y aura pas quelqu’un qui me libérera de cet ennuyeux prêtre ?! » Il l’a dit avec dédain, mais avec une certaine exagération. Mais ses quatre nobles excités interprétèrent les paroles du roi à leur manière et partirent immédiatement pour l’Angleterre. Henry envoya des messagers derrière eux avec l’ordre de s’arrêter, mais les chevaliers ne pouvaient plus rattraper leur retard.

Dans l’après-midi du 29 décembre 1170, ils arrivèrent au palais de l’archevêque de Cantorbéry. Ils ont cherché Beckett et lui ont demandé de lever l’excommunication des évêques, puis de quitter définitivement l’Angleterre. Il réfléchit : « Je ne nommerai personne – pas même le roi ! » Au moment de Vesper, Becket va prier dans la cathédrale, où les chevaliers l’attaquent. Il l’a jeté à terre et a mis fin à ses jours avec quatre entailles à la tête avec une épée. Il a commis ce meurtre si brutalement que son cerveau taché de sang a taché le sol de pierre du temple.

Henry est horrifié par la nouvelle de la mort de Beckett. Il comprit immédiatement que la mort de Beckett était une grande victoire pour Rome. La nation et sa famille étaient contre le roi. Par conséquent, Henry partit immédiatement pour l’Angleterre pour réprimer la rébellion. Après avoir atterri, il s’est d’abord rendu à Cantorbéry sur la tombe de Thomas Beckett. Il a prié ici pendant longtemps, puis s’est laissé fouetter. Il deviendrait bientôt clair que cette action lui apporterait la victoire. Les nobles se sont rendus et les enfants ont prêté le serment mannois. Henry regretta d’avoir causé un tel crime, et devant son fils, l’envoyé papal, évêque et abbé du pays, il jura qu’il n’avait pas ordonné le meurtre. En même temps, il a promis obéissance au pape, il a quitté Congrès de Clarendon et Canterbury Stool restituera les terres confisquées.