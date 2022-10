TEST Boombon, bonbon énergétique au café – Horydoly.cz

Nous les avons aimés à première vue! Il n’y a pas si longtemps, le goût aigre inspiré de divers types de fruits a été remplacé par le goût amer du café.

Cependant, ils n’aimaient pas du tout. Toutes les saveurs Boombon nous semblent être des affaires purement masculines. Aucune des femmes, des jeunes femmes aux femmes mûres, ne nous a offert de bonbons pour dire qu’elles ont aimé. « C’est le pouvoir », a déclaré un médecin de soins de longue durée en regardant les ingrédients indiqués sur l’emballage. « Je bois tellement de café jour et nuit, mais je n’aime pas ça du tout ici. »

Un bonbon = un café

La caféine améliore la mémoire, la taurine aide à la concentration, le glucose fournit de l’énergie, la vitamine C est saine et les saveurs fruitées améliorent l’humeur.

Mais attention à ne pas en faire trop. Le fabricant recommande un maximum d’un pack triangle par jour pour les adultes. Il contient quatre bonbons, chacun emballé dans un sac en plastique.

Cela équivaut à environ quatre tasses de café et quatre petites canettes de boissons énergisantes. Cela correspond également aux connaissances médicales selon lesquelles quatre cafés par jour constituent la frontière entre une consommation saine et une dépendance malsaine à la caféine. Il est similaire à la taurine, sauf que le corps peut le gérer plus facilement que la caféine. L’excès de cette substance est excrété dans l’urine.

Le prix du grand pack est de 1 288 CZK pour 24 boîtes pour un total de 96 bonbons. Les saveurs framboise, mangue, cassis et fraise sont en vente.

Nous n’avons rien à redire sur la composition du bonbon. Nous ne sommes ni médecins ni nutritionnistes. Cependant, en tant que simples consommateurs, nous les apprécions.

Ils ont meilleur goût (pour les hommes) que les bonbons aigre-doux ou aigre-doux ordinaires en raison du goût amer du café. On peut comparer cette différence à distance au goût de la limonade sucrée et de la bière amère.

Immédiatement après le léchage, ils frappent le corps comme du café fort. La caféine et la taurine sont absorbées directement dans le sang par la salive et la cavité buccale.

On lèche et suce l’ordinateur et dans la nature

Nous avons des bonbons sur nos bureaux, alors qu’en tant que journalistes, nous luttons contre la pression du temps, l’épuisement professionnel et un flux constant de nouvelles informations venant de tous les côtés. Parfois, nous prenons des bonbons contenant de la caféine au lieu de faire du café.

Mais nous les emmenons principalement avec nous lors d’événements en plein air. Nous avons apprécié, par exemple, lors de notre randonnée d’une journée dans les Alpes d’Algav, où nous avons fait une randonnée autour de la cabane Gimpelhaus. Ils ont rendu les quelques heures passées à escalader les rochers de la Chambre de sel plus agréables avant même que nous puissions commencer à grimper. Sur la ferrata là-bas.

En République tchèque, nous prenons le forfait Boombon principalement pour les longues randonnées à vélo et en scooter. En scooter, avec l’aide de bonbons, nous avons par exemple traversé Brdy autour de la plus haute montagne de Tok et plusieurs fois conduit de Prague à Polabí pour nager dans les sablières. Nous avons visité Jeseníky et Rychleby sur différents types de vélos et de vélos électriques.

