La communauté politique discutera de la sécurité, de l’énergie et de l’économie en République tchèque

Prague – Les thèmes de la réunion de la Communauté politique européenne de jeudi à Prague sont la sécurité et la paix, l’énergie, le climat et la situation économique. Des représentants de 44 pays ont été invités à la réunion, qui précédera la réunion informelle du Conseil européen de vendredi. Cela découle des informations sur les sites Internet de la Présidence et du Conseil de l’Europe.

La nouvelle plate-forme de la Communauté politique européenne se réunira pour la première fois. Il est destiné à servir la coordination politique des pays européens, et pas seulement des États membres de l’Union européenne. Son objectif est de promouvoir le dialogue politique et la coopération dans la résolution de problèmes d’intérêt commun afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe. Le président français Emmanuel Macron a soumis une proposition de plateforme en mai.

Il n’est pas prévu qu’une déclaration formelle ou une conclusion formelle soit publiée à la fin de la première réunion de la Communauté politique européenne, a déclaré la présidence tchèque.

44 pays étaient invités. Outre les 27 membres de l’Union européenne, six pays des Balkans occidentaux – l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Il concerne également le trio de pays liés que sont la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, puis l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les quatre pays de l’Association européenne de libre-échange, à savoir la Norvège, la Suisse et l’Islande et le Liechtenstein, ainsi que le Royaume-Uni et la Turquie.

Ni le Bureau du gouvernement ni la Présidence tchèque n’ont fourni au TK la liste définitive des participants à la réunion. La confirmation de la participation de plusieurs pays est toujours attendue. Les serveurs Lidovky.cz Plus tôt, se référant à l’ambassadeur de Turquie en République tchèque, Egemen Bagis, il a déclaré que le président turc Recep Tayyip Erdogan viendrait. Selon Politico, la Première ministre britannique Liz Truss sera présente.

Le chef de l’Etat et le Premier ministre évoqueront ensuite la guerre en Ukraine et le soutien militaire et financier au pays attaqué par la Russie, la situation énergétique et économique en Europe vendredi.