Terribles conséquences sur sa carrière : la jambe d’un footballeur amputé !

Bruno Rodriguez, 49 ans, ne semble pas avoir imaginé une telle fin à sa carrière de footballeur professionnel. Il a fini par perdre sa jambe en raison de problèmes chroniques et de douleurs. La mauvaise nouvelle a été confirmée par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels.

Bruno a immédiatement commencé à recevoir des messages de soutien, mais il aurait besoin de plus de temps pour faire face à un tel coup. « Il a été l’un des attaquants qui a marqué le football des années 1990 et du début du millénaire. L’UNFP envoie force et soutien à Bruno Rodriguez, qui s’est engagé à amputer sa jambe en raison des conséquences de sa carrière de footballeur afin de se débarrasser de ses souffrances prolongées. » se trouve dans le communiqué officiel de l’Union des footballeurs professionnels français.

Le célèbre club du PSG se souvient aussi des tireurs de ces dernières années. Le club parisien a retrouvé la trace d’un des buts et joint un message. « Le Paris Saint-Germain adresse son soutien à l’ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et ses proches dans cette épreuve difficile. Nous lui envoyons toute notre force et nous nous réjouissons de l’accueillir à nouveau au Parc des Princes prochainement. »

Rodriguez a passé la majeure partie de sa carrière dans sa France natale. Il a débuté par exemple à Monaco, Strasbourg, Metz ou tout simplement le PSG. Il est allé à l’étranger pour seulement deux apparitions. La première fois à Bradford, en Angleterre, et la seconde à Rayo Vallecano, en Espagne. Il a joué un total de 259 matchs dans sa carrière et a marqué 76 buts. Il a accroché ses chaussures de foot à des clous en 2005.

