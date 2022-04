L’ancien cycliste britannique Bradley Wiggins révèle avoir été abusé sexuellement par un entraîneur à l’âge de 13 ans

Personne n’est à l’abri des prédateurs sexuels. L’horreur et l’enfer peuvent toucher n’importe qui. Le mal existe, niché dans le côté le plus sombre de l’humanité, où les ombres prennent le dessus sur les lumières et les éteignent parfois. Il n’y a rien de plus innocent que l’enfance. Naïveté, illusion et fantasme comme machines vitales. C’est pourquoi la profanation de l’enfance est écœurante. La sensation traverse le corps et l’esprit Bradley Wiggins. Cet épisode sombre résonne encore chez Wiggins, qu’il a caché au plus profond de son âme pendant des années. Que Champion du circuit 2012l’homme qui savait qu’il était la gloire éternelle, a traversé l’enfer comme un enfant.

Wiggins a admis avoir été abusé sexuellement par un ancien entraîneur alors qu’il n’avait que 13 ans. Le mentor sportif britannique a utilisé une relation de confiance et de pouvoir sur lui pour enquêter sur son intimité. « Un entraîneur m’a agressé sexuellement quand j’étais plus jeune. J’avais 13 ans et je ne l’ai jamais totalement accepté. Cela m’a affecté en tant qu’adulte », a admis Wiggins, le champion olympique du contre-la-montre aux Jeux olympiques de Londres en 2012, dans une interview avec le magazine. Santé des hommes britanniques.

Beau-père agressif

L’enfance de Wiggins a été traumatisante, une expérience de vie très dure, complexe, pleine de conflits et de bords. L’absence d’une figure paternelle qui a quitté la famille, la présence d’un beau-père agressif, ont marqué un garçon qui n’a jamais osé admettre les abus qui torturaient son existence. Son beau-père lui faisait peur. « Mon beau-père est très agressif. Il m’a traité de gay parce que je portais une tenue de motard très moulante.. Je ne pense pas pouvoir lui dire quoi que ce soit sur l’épisode, alors j’essaie de l’oublier », a déclaré l’ancien cycliste, qui a rongé le fiel des abus pendant des décennies.

Exposer Wiggins, décrit comme « un enfant solitaire » et qu’il « se sent très seul », que c’est sur ce vélo qu’il a trouvé son chemin hors de la réalité de l’environnement qui l’oppressait. « Je voulais m’éloigner de mon environnement et je pense que cela m’a fait faire du vélo. » Grâce au cyclisme, Wiggins s’est imposé. Il put enfin pousser un soupir de soulagement. Il devient célèbre en remportant le Tour de France 2012. Ce même été, il devient champion olympique du contre-la-montre aux JO de Londres.

FAMOTH ET DISCONTROL

L’exploit a catapulté la renommée de Wiggins qui a été nommé par la reine d’Angleterre Monsieur. L’Angleterre est une étoile brillante. La chose la plus proche d’une rock star. ça l’a énervé. Cela le change. Aussi l’espoir qui grandissait autour de lui. La pression l’a également pincé. Wiggins a décrit cette période comme la pire de sa vie. Une avalanche le détruit.

Après avoir remporté l’or du Tour et du contre-la-montre olympique aux Jeux olympiques de Londres en 2012, ma vie a complètement changé. J’ai été emporté par la célébrité et le succès même si j’étais une personne fermée. savoir qui je suis, j’agis comme une rock star, je ne suis pas moi-même. Je pense que c’était la période la plus malheureuse de ma vie. Je m’attendais à gagner plus, j’avais plus de pression et je dois me battre avec ça. »

PÈRE BIOLOGIQUE

Dans l’interview, Wiggins a également rappelé la figure de son père biologique, qui a abandonné la famille, ce qui a entraîné sa relation ultérieure avec son beau-père. Wiggins a rencontré son père à l’âge de 18 ans.. Depuis lors, ils entretiennent une bonne relation même si elle n’a pas pu le voir depuis des années. Son père biologique est décédé en 2008 dans des circonstances étranges en Australie.

« Mon père était mon héros et je voulais lui montrer que j’avais aussi de la valeur. Je l’ai rencontré pour la première fois quand j’avais 18 ans et depuis lors, nous avions une bonne relation, mais je ne l’avais pas vu pendant de nombreuses années auparavant. Il décédé en 2008 Celui qui est devenu champion du Tour, décrit son père comme « un bon cycliste mais il a dilapidé son talent. Il était déprimé, accro à l’alcool et prenait beaucoup de drogueL’horreur toucha Wiggins.