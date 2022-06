Terrain d’entraînement aux toilettes. Ensuite, Březinová ne s’est pas qualifié pour le championnat du monde sur un tour gratuit

La patineuse artistique Eliška Březinová ne s’est pas qualifiée pour les Championnats du monde de style libre. Après des erreurs dans le programme court, il a pris un retard significatif sur le maximum des Jeux olympiques d’hiver et a pris la 27e place. C’était 64% des vingt-quatre derniers après avoir obtenu 55,07 points.

Le programme court de Březinová a été publié cette saison. Aux Jeux olympiques, il a amélioré son record personnel à 64,31 points et a même terminé douzième. Cette fois, il a échoué dans la combinaison d’ouverture, où il n’a placé qu’un double toeloop après un triple lutz.

La grosse défaite est ensuite venue avec l’élément le plus simple du saut à double essieu, que l’équipe nationale tchèque a franchi d’un seul coup. Cela ne sert à rien dans les programmes courts, car les arbres doubles ou triples sont obligatoires.

Son apparence a été marquée par des problèmes de santé. « Je voulais me lever pour le dernier entraînement du matin, mais je n’ai pas pu le faire. Ma première étape a été d’aller aux toilettes, il s’est avéré que c’était un problème intestinal dû à une mauvaise nourriture », a-t-elle déclaré. Axel est très important. « J’ai dépensé beaucoup d’argent, peut-être environ cinq points », a-t-il déclaré.

Après un long moment, il a rencontré Jozef Sabovčík, qui n’avait pu participer que récemment à ses préparatifs à distance. « Jozef et moi prévoyons quelque chose pour la saison à venir, et surtout maintenant pour que je puisse aller en Amérique et m’entraîner à nouveau avec lui en personne. Nous avons beaucoup à dire, alors nous passons les journées ensemble et en profitons pour voir par nous-mêmes. directement. comme ça », s’est approchée la patineuse artistique tchèque.

Les adversaires qui ont suivi n’ont pas permis à Březinová d’accéder à la finale. La possibilité d’utiliser une concurrence plus faible pour améliorer la vie de la 18e place à la Coupe du monde a donc disparu pour le patineur artistique tchèque. Au lieu de cela, pour la première fois depuis 2016, il ne se hissera pas au sommet d’un événement de free ride. Parmi les représentants tchèques, seuls les danseurs Natálie et Filip Taschler participeront à ce championnat du monde.

La médaillée de bronze olympique japonaise Kaori Sakamot a mené la compétition, qui a perdu trois solides représentants de la Russie. Avec un programme court propre, il a augmenté son score de la compétition olympique et pour la première fois de sa carrière, il a obtenu plus de 80 points. Elle l’a battu de 32 centièmes et a construit plus de cinq points sur la Belge Loena Hendrickx.

Le seul favori à faire des erreurs est le Japonais Wakaba Higuchi. Les tentatives de triple axel, qui n’avaient pas beaucoup changé, étaient infructueuses, c’était donc un double axel avec une erreur. Cela l’a fait tomber à la septième place en perdant plus de cinq points sur la médaille. La troisième place revient à l’Américaine Mariah Bell, qui a porté son record personnel à 72,55 points. Derrière lui se trouvent le coréen Jo Jong et une autre américaine Alysa Liu au 64e siècle.

Des promenades gratuites pour les femmes sont prévues les vendredis soirs.

Championnats du monde de patinage artistique à Montpellier (France) :

Femmes – après un programme court : 1. Sakamoto (JPN) 80.32 pts., 2. Hendrickx (Belgique) 75.00, 3. Bell (USA) 72.55, 4. Jo Jong (Corée) 72.08, 5. Liu (USA) ) 71.91, 6. Schott (Allemagne) 67.77,… 27. Brezinova (CR) 55.07 – n’est pas passé aux tours gratuits.

Couple sportif – après un programme court: 1. Knierim, Frazier 76.88, 2. Cain-Gribble, Leduc (tous US) 75.85, 3. Miura, Kihara (JPN) 71.58, 4. Safinova, Berulava (GEO) 67.36 , 5. James, Chypre (CAN) 66.54 , 6. Hase, Seegert (DEU) 66.29.