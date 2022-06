Les préférences du général Peter Paul ont chuté

Selon un sondage SANEP de juin, le premier ministre et président déplacer OUI Andrej Babi et le général Armdn et ancien chef du corps militaire de l’OTAN Petr Pavel. Cependant, il convient de noter que par rapport aux changements d’avril, les positions de ces deux candidats les plus forts ont considérablement changé.

Zatmco dévoile son président déplacer OUI Andrej Babi a augmenté de 1,5 point de pourcentage par rapport à avril et maintenant 27,2% des électeurs voteront pour lui au premier tour, l’ancien général d’armée Petr Pavel a noté une forte baisse de la préférence électorale. En juin, seuls 15,1% des électeurs auraient voté pour lui au premier tour, soit une baisse de 5,3 points de pourcentage du taux de participation par rapport à avril de cette année.

Le SANEP présente les opinions de 66,1 % des électeurs qui voteront pour le premier tour de l’élection présidentielle en cours et de 63,2 % des électeurs qui choisissent le second tour.

Sentor Pavel remportera le plus grand nombre de votes en avril Fischer (9,5%), qui ont été deux des conseillers du président Václav Havel en tant qu’ambassadeurs en France et à Monaco. Fischer il s’est présenté à la présidence lors des dernières élections de 2018, où il a sauté au premier tour derrière les candidats Milo Zeman et Jim Draho dans la sixième ville avec 10,2% des voix.

Il convient de noter les gains de juin de l’ancien diplomate tchèque en Israël et vice-chancelier de l’université privée CEVRO Tom Pojar, qui à la fin du mois dernier a commencé à spéculer comme l’un des candidats appropriés de la coalition gouvernementale actuelle. En juin, Pojar remportera 5,7 % des voix au premier tour, soit seulement 0,3 % de moins que le candidat fort à la présidence, le président du Syndicat du travail (MKOS), Josef Stedula (6,2 %). Le président a été immédiatement reconnu par le peuple, qui a commencé à s’élever contre l’actuel cabinet gouvernemental et le cabinet de l’ancien Premier ministre Andrei Babie. Sa rhétorique et son style forts, qui l’opposent à la politique du Premier ministre Petr Fiala, lui ont sans aucun doute valu deux points politiques et un électorat en croissance. Il apparaît que Stedula est en mesure de faire face à l’élection en même temps que la crise économique s’aggrave et plus prononcée que le gouvernement du Premier ministre Petr Fiala.