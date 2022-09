Tchéquie – France 31h30, un handballeur bat sensationnellement le champion olympique lors des éliminatoires du Championnat d’Europe !

L’équipe tchèque occupe toujours la dernière position du groupe. Ward Bašné a les mêmes points que l’Ukraine, troisième, tandis que la Croatie, deuxième, a deux points de mieux. Les deux premières équipes du groupe accéderont au championnat. Les Tchèques n’ont disputé que trois matchs jusqu’à présent, le duel de mars avec l’Ukraine a été reporté en raison de l’invasion russe et leur sort est incertain. Dimanche, l’équipe nationale féminine jouera en Croatie dans un match clé.

« C’était un grand soulagement. J’étais très heureux. Une victoire très précieuse contre un tel adversaire », se souvient le milieu de terrain Markéta Jeřábková. Au début, la gardienne Petra Kudláčková a spécifiquement retenu l’équipe nationale, qui a couvert la septième mi-temps et la pause rapide de la France. « Je suis ravi de commencer. J’aurais probablement écrit un arrêt comme celui-là contre un champion olympique sur mon CV », a-t-il ri avec le gardien.

Le premier but du match a été marqué à la 6e minute par Iveta Korešová, qui est revenue dans l’équipe nationale après deux ans et demi de congé de maternité. Avec Jeřábková, il a lancé une attaque tchèque précise. « L’expérience d’Iveta nous a beaucoup aidés. Après une longue période dans l’équipe nationale, et il a marqué huit buts d’emblée, c’est tout », a déclaré Jeřábková, qui a également marqué huit buts.