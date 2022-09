La France ne soutient pas la construction d’un gazoduc capacitaire avec l’Espagne

L’intérêt pour le gazoduc MidCat a été renouvelé en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Un gazoduc est prévu depuis 2003 et doit conduire de l’Espagne via les Pyrénées vers la France. En 2019, le projet a été suspendu car ni le régulateur français de l’énergie ni le régulateur espagnol n’ont fourni les autorisations nécessaires pour construire le projet. La raison en est des coûts trop élevés et des avantages faibles.

Portugal, Espagne et Allemagne vs. France

Dans la première quinzaine d’août, le chancelier d’Allemagne Olaf Scholz on sait qu’il regrette que le projet MidCat ait été abandonné et que sa capacité supplémentaire fasse cruellement défaut dans la crise actuelle de l’UE. Le projet est également soutenu au niveau politique par le Premier ministre du Portugal.

Suite aux remarques de Scholz, la ministre espagnole de l’Environnement, Teresa Ribera, a déclaré que le gazoduc pourrait être achevé du côté espagnol d’ici huit à neuf mois. Ribera a proposé que la capacité de transport entre la France et l’Espagne soit renforcée avec au moins un compresseur supplémentaire.

Cependant, le jour même où Ribera a fait cette déclaration, la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que le projet MidCat était inutile et qu’il faudrait plusieurs années pour le mettre en service.

Selon les analystes, ce n’est qu’une pression politique

Selon Thierry Brose, professeur à l’Université de Sciences Po à Paris et analyste gazier, le gazoduc MidCat n’est pas nécessaire du point de vue de la sécurité énergétique. Ce projet reliera deux villes disposant de terminaux méthaniers. Selon Bros, le projet est plus politiquement motivé et profitera en particulier à l’Allemagne. Selon lui, cela n’a aucun sens que la France et l’Espagne paient pour le gazoduc.

Bros a également rejeté l’argument de l’Espagne selon lequel le projet pourrait être utilisé pour transporter de l’hydrogène à l’avenir. Selon lui, il s’agit d’une technologie immature qui n’aidera pas l’UE dans la crise énergétique actuelle.