Tapis rouge et presse en anglais. Fiala formé pour être président

Alors que les dirigeants européens descendaient de leurs limousines à Bruxelles, le tapis rouge les attendait – et le chemin pour rencontrer la foule de journalistes. Ici, ils peuvent dire au reste de l’Europe ce que leur pays attend vraiment des négociations, ou jouer un parti politique avant le sommet avec fracas.

En même temps, c’est un moment où les politiciens ne peuvent pas complètement se cacher derrière des formalités. Parfois, il y a des moments amusants où le premier ministre ne trouve pas « ses » journalistes. D’autres fois, les politiciens doivent faire face à des questions non sollicitées, beaucoup moins en anglais et peut-être même avec un accent bulgare.

Ce n’est qu’à son quatrième sommet que l’actuel premier ministre tchèque et le président de l’ODS ont décidé d’entrer dans ce « trou bruxellois ». Environ cinq minutes après le début du douzième – c’était la dernière réunion au sommet avant que les Tchèques ne commencent à présider le Conseil de l’Europe – lorsque le sommet des vingt-sept dirigeants a été officiellement convoqué.

Ursula attend avec impatience Litomyšl

Lors d’une réunion ce week-end, où le statut de candidat à l’UE pour l’Ukraine a été largement convenu, Petr Fiala s’est vu confier ses premières grandes fonctions présidentielles. Il travaillera avec le président français Emmanuel Macron et le chef du Conseil européen Charles Michel pour renforcer les relations de l’UE avec les pays tiers – de « l’Ukraine à l’Islande ».

Fiala veut aligner le concept d’une « Europe élargie », une nouvelle plate-forme pour les pays convergeant avec l’UE, également lors du sommet de Prague en octobre. Le rêve est la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, selon des sources diplomatiques, dépend de la situation en Ukraine. Il dit qu’il viendra s’il n’y a plus de combats.

Selon le Premier ministre tchèque, le fait que Prague ait été inscrite à l’ordre du jour de l’élargissement et du rétablissement des relations diplomatiques avec les pays tiers témoigne de la confiance que l’Europe accorde à une telle présidence de la République tchèque et de la République tchèque.

« J’ai reçu de nombreux retours de collègues disant qu’ils attendaient avec impatience la présidence tchèque. Nous avons également eu une réponse positive à notre devise « L’Europe comme un devoir ». Lorsque j’ai quitté le sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , m’a appelé pour me dire qu’elle attendait Litomyšl avec impatience, a déclaré Fiala lors de la conférence de presse finale du sommet. Vendredi prochain, la cérémonie d’ouverture de la présidence tchèque s’y déroulera, avec la participation de la Commission européenne.

Que signifie « l’Europe élargie » ? Macron a présenté une proposition et elle était censée être une plate-forme de coopération politique et de sécurité en Europe et renforcer les liens entre les pays qui ne sont pas membres à part entière – par exemple, ils se battent toujours ou ne sont pas actuellement intéressés. adhésion à part entière. De cette façon, les Tchèques peuvent participer, par exemple, à la réconciliation avec la Grande-Bretagne après un divorce majeur avec l’UE.

Pigš « vole » Macron

Il semble qu’un agenda commun puisse approfondir les relations entre Prague et Paris. Les Tchèques sont un peu orphelins dans l’Union post-Merkel, peut-être la plus proche de la Pologne, mais ont une relation importante avec la France en dehors de la présidence : l’énergie nucléaire.

La France, soutenue par la République tchèque, a promu l’énergie nucléaire en tant que ressource verte dans la taxonomie de l’UE, et l’entreprise publique française EDF est intéressée par l’appel d’offres de plusieurs milliards de dollars de Dukovany. Même cette relation bilatérale peut affecter la « chimie » dans l’UE.

Paradoxalement, c’est l’ancien Premier ministre Andrej Babi qui a posté jeudi un « selfie » avec Macron et l’indispensable ajout « mon ami » sur les réseaux sociaux, qui se trouvait à Bruxelles au moment du sommet lors d’une réunion des dirigeants du parti libéral. factions du Parlement européen, qui comprend également le mouvement ANO.

Au lieu de cela, Fiala a posté sur son propre twitter une photo de la réunion de jeudi à Bruxelles, où elle a préféré regarder de loin les débats informels du sommet, ce qui a déclenché une discussion animée sur ce réseau social – parlant diplomatiquement.

Photo : Gouvernement de la République tchèque, Seznam Zpravy Petr Fiala s’est également entretenu avec le secrétaire général de l’OTAN à Bruxelles. C’est lors de cette rencontre qu’il a le plus souri.

On pourrait presque dire que Fiala se sent plus à l’aise à l’OTAN qu’au sommet de l’UE.

Il est vrai qu’il a de quoi « être fier » là-bas, soit en armant l’Ukraine, où les Tchèques sont les leaders européens, soit en augmentant le budget de la défense. Il s’est déjà rendu jeudi au siège de l’Alliance à Bruxelles.

Avec Jens Stoltenberg, il a tenu une conférence de presse en anglais pour la première fois sur le sol de l’UE, bien qu’il ne s’agisse que d’une déclaration et qu’il n’y ait eu aucune question de la part des journalistes. Le Premier ministre y a déclaré que le gouvernement tchèque luttait pour la signature à Prague d’une nouvelle déclaration sur la coopération en matière de défense entre l’Union européenne et l’OTAN, qui souhaite sans doute renforcer la « marque » tchèque en tant que pays axé sur la sécurité sur la scène internationale. organiser.

Quand Poutine lâche le gaz

L’agenda diplomatique européen est sans aucun doute intéressant et prestigieux, non seulement lié à la guerre en Ukraine, mais aussi stratégique. Mais ce sera un peu comme un deuxième collège.

Au cours des six prochains mois, l’Europe sera principalement confrontée à l’énergie, aux prix élevés de l’énergie et à l’inflation. Des informations sont apparues selon lesquelles dès le 11 juillet, c’est-à-dire pas même deux semaines après le début de la présidence tchèque, la Russie pourrait complètement couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe sous prétexte d’un arrêt technique prévu. La situation critique à l’approche de l’hiver et les efforts des pays pour se procurer du gaz pourraient commencer à détruire l’unité des nations qui a été si durement éprouvée.

Cependant, il est clair que la présidence tchèque traverse des moments très difficiles. Et même si le Premier ministre et son peuple n’ont pas braqué les projecteurs dessus et souligné qu’en raison des changements intervenus dans l’Union après l’introduction du traité de Lisbonne, le rôle de l’État dirigeant n’est plus aussi fort, ce sera un parcelle.

Par exemple, si un lecteur n’importe où en Europe clique sur Politico, le journal en ligne le plus influent de Bruxelles, il trouvera une rubrique spéciale « Présidence tchèque » sur sa page principale. Par exemple, il a amené un guide en République tchèque important pour la présidence, en premier lieu il énumère les conseillers de Fial Tomáš Pojar, puis, par exemple, la commissaire européenne Věra Jourová (nommée par ANO) ou le député européen Jan Zahradil de l’ODS.

Cette fois, même Fiala, en tant que futur Premier ministre de la Présidence, est un peu sorti de sa coquille lors du sommet de Bruxelles. Soit en s’exprimant en anglais sur la base de l’Alliance de l’Atlantique Nord, soit en participant aux pourparlers susmentionnés en arrivant au sommet, le soi-disant seuil.