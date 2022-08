T-Mobile proposera des émissions de Premier League, O2 TV toujours en négociations

Ces dernières semaines, les fans nationaux de football anglais attendaient avec impatience le résultat de la grande bataille pour savoir qui diffusera en direct les matchs de Premier League à la télévision tchèque. Depuis cette saison, Canal+ dispose de nouveaux droits de diffusion, qui diffuseront les matchs de Liverpool, Manchester City, Chelsea et d’autres équipes anglaises sur la chaîne payante Canal+ Sport. La veille du début officiel de la Premier League, il s’était également mis d’accord avec T-Mobile, dont la télévision serait disponible pour les matchs. O2 TV et Telly se battent également pour eux.

Canal+ Sport peut être commandé en République tchèque soit séparément, soit dans le cadre de l’offre Skylink, qui appartient au groupe français. Cependant, juste avant le début de la nouvelle année dans la plus grande compétition de football d’Angleterre, T-Mobile a également réussi à accepter l’achat des droits. Les retransmissions locales de l’ensemble des 380 matchs que proposera Canal+ Sport apparaîtront sur sa télévision. L’accord a été conclu pour les trois prochaines saisons.

« Nous veillons à apporter du contenu premium à nos abonnés et aux chaînes prestigieuses auxquelles ils sont habitués. La Premier League continue ainsi de compléter notre offre de chaînes sportives, qui figurent parmi les contenus les plus populaires et les plus recherchés sur T-Mobile TV. « a déclaré Zdeněk Spurn, responsable des services TV chez T-Mobile. « Dans le cadre de la diffusion de la Premier League cette année, nous proposerons les 380 matchs, une archive de sept jours et, désormais, d’éventuelles diffusions parallèles de tous les matchs sur d’autres chaînes Canal+ Sport. » la fourniture.

Les droits de diffusion ont été acquis par T-Mobile avec Slovak Telekom et DIGI Slovakia. Grâce à cela, toutes les prestigieuses ligues européennes de football seront proposées. Il propose également des émissions de la Liga espagnole, de la Bundesliga allemande, de la Ligue 1 française et de la Serie A italienne. Le menu comprend également la prestigieuse Ligue des champions ainsi que les deuxième et troisième compétitions de coupe d’Europe sous la forme de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence européenne, où les équipes tchèques apparaissent souvent en tant que clubs. Pour certains matchs intéressant les spectateurs, des diffusions parallèles de matchs simultanés seront également disponibles.

Les droits de la Premier League font également l’objet d’intenses débats chez O2 qui, jusqu’à la saison dernière, diffusait sur sa télévision O2 l’élite anglaise sur les chaînes Premier Sport 1 et Premier Sport 2, également disponibles sur Telly. Cependant, il a perdu les droits sur la nouvelle saison et, à l’approche du début de la Premier League, il a subi la pression des utilisateurs qui achetaient historiquement O2 TV uniquement pour le football anglais. « Nous agissons intensivement » Etat pour AUJOURD’HUI Porte-parole de la presse O2 TV, David Solna. Cependant, les téléspectateurs ne verront certainement pas le premier tour à cette station.

Dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, O2 TV essaie de satisfaire les clients au moins en augmentant le contenu de football d’autres pays. Les programmes de la station Premier Sport 1 et Premier Sport 2 présenteront la Bundesliga allemande, la Liga espagnole, la Serie A italienne, ainsi que des émissions de la Ligue des champions. Cependant, le plus gros tirage pour de nombreux fans est la Premier League qui vient d’être mentionnée, donc les représentants d’O2 TV font tout ce qu’ils peuvent pour conclure un accord avec Canal+, similaire au concurrent T-Mobile.