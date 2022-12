Supersommet en République tchèque : Orbán se rend à Průhonice pour voir Babiš. « De vieux amis » discutent du gaz et de la migration russe dans un restaurant

Avec le Premier ministre hongrois Orbánqu’il avait marqué dans le passé grand-mère pour « amis », le président a aussi rencontré jeudi Milos Zeman. Les politiciens profitent du supersommet de Prague.

L’ancien Premier ministre a publié des photos de la réunion au restaurant de Próhonice sur Facebook, mais n’a pas ajouté de commentaire plus complet.

« Nous parlons des problèmes actuels, de la guerre en Ukraine, de la crise de l’approvisionnement en énergie ou en gaz et de l’inflation. Selon le Premier ministre Orbán, la migration illégale est à nouveau un gros problème. Il a eu une réunion avec le Premier ministre autrichien et le président serbe à Budapest, et ils voulaient créer une protection mutuelle dans l’espace Schengen, car malheureusement, de plus en plus de migrants arrivent en Europe », a déclaré Babiš au serveur. iDnes.cz

Babiš a rencontré Orbán assez souvent au cours de sa carrière. Il l’a reçu plusieurs fois également en République tchèque, à titre d’exemple, nous citerons en septembre dernier, quand Orbán et Babiš se sont promenés ensemble autour d’Ústí nad Labem.

Un autre politicien que Babiš chasse est le président français Emmanuel Macron. Babiš devait le rencontrer vendredi matin. « Je suis très heureux que le président français ait pris du temps pour moi malgré son emploi du temps chargé aujourd’hui. J’apprécie vraiment cela », a-t-il ajouté. a-t-il écrit sur Twitter, remerciant le Premier ministre luxembourgeois d’avoir aidé à organiser la réunion. « Nous avons toujours eu une relation très amicale et c’est un honneur pour moi qu’elle ait duré, même si je joue maintenant le rôle d’un politicien de l’opposition », a-t-il ajouté. a ajouté l’ancien premier ministre.

Les partis ANO et Renassiance de Macron, ainsi que le Parti démocrate luxembourgeois du Premier ministre Xavier Bettel, appartiennent au parti libéral européen ALDE, la troisième plus grande faction au Parlement européen représentée par le club Renew Europe.

Ils traitent de sujets prétendument cachés, qui seront également discutés au Conseil européen. « Bien sûr, j’étais intéressé par les détails de la façon dont cela a été géré en France », a ajouté Babiš.

Le président tchèque a profité de la rencontre avec Orbán pour dire au revoir, car ils pourraient se rencontrer une dernière fois avant la fin du mandat présidentiel de Zeman. La dernière fois que Zeman l’a vue, c’était en septembre dernier, peu avant son hospitalisation de longue durée. Dans le passé, ils ont été unis par des points de vue similaires sur la critique de l’Union européenne ou sur les relations avec la Russie.

Orbán a également rencontré l’ancien président tchèque à Prague Václav Klaus au siège de son institut à Hanspaulka Prague. Selon le site Internet de l’Institut Václav Klaus, ils ont évoqué la situation complexe des deux pays dans le secteur de l’énergie ou la détérioration des conditions économiques en raison de l’inflation, et ont convenu de l’importance de la coopération au sein du groupe de Visegrad, qui, outre la République tchèque et la Hongrie, comprend la Pologne et la Slovaquie.