Le biathlète Krčmář termine onzième de la poursuite à Annecy, Jislová quatorzième

Le biathlète Michal Krčmář a terminé onzième de la course de poursuite de la Coupe du monde à Annecy. Le natif de Vrchlabí, âgé de 31 ans, a payé trois erreurs de tir et perdu cinq places par rapport au départ.

En revanche, Jessica Jislova a gagné douze places, terminant quatorzième malgré un dernier coup imprécis et enregistrant le meilleur résultat de la saison. Sturla Holm Laegreid de Norvège et Elvira Öberg de Suède ont gagné pour la première fois cet hiver.

Markéta Davidová a perdu dix places par rapport au départ et après deux tours de pénalité a pris la 26e place. Il reste septième au classement de la série. Tomáš Mikyska a également marqué, qui a terminé trente-sixième après trois erreurs. Jakub Štvrtecký a raté quatre cibles et a terminé à la 45e place.

Les organisateurs ont retardé d’un quart d’heure le départ de la course masculine car ils étaient encore en train de réparer la piste après une nuit glaciale. Krčmář, le sixième homme du sprint de jeudi, l’a fait dans une défaite d’une minute face au leader Johannes Thingnes Bö. Le biathlète tchèque a défendu la sixième place après un premier objet parfait couché. Cependant, lors de ses trois arrêts suivants, il a toujours raté une fois et a abandonné le top dix. Néanmoins, il a terminé pour la deuxième meilleure fin de la saison et à Annecy pour la course max poursuite.

« La piste était si dangereuse le matin, on ne peut même pas dévaler les pentes en finale. Les organisateurs ont tout fait pour que cela se produise. C’était plutôt du skate, mais tout le monde l’avait, il fallait s’en accommoder . J’ai accéléré le tournage et bientôt » le saut là-bas. Et c’est beaucoup dans cette compétition, quand on veut progresser », a déclaré Krčmář à Czech Television.

Laegreid, 25 ans, a fêté sa dixième victoire en carrière après être parti deuxième. Il a fait une erreur au champ de tir une fois. Dans la dernière épreuve debout, il a capitalisé sur deux imprécisions de son compatriote Vetle Sjastad Christiansen et s’est imposé par 24,6 secondes. Le triple vainqueur du SP, Bö, n’a pas prolongé sa séquence de cinq victoires, il a payé deux tours de pénalité et jusqu’au 27e temps de course.

Jislová, 28 ans, a confirmé qu’elle se débrouillait bien à Annecy, et après la 12e place de l’an dernier, elle n’est que deux niveaux moins bonne en tant que combattante. La vingt-sixième femme du sprint s’est frayé un chemin vers l’avant grâce à trois entrées parfaites, et n’a fait que se préparer pour une meilleure position dans le « stand-up » final. Il a raté la dernière cible.

Davidová a enregistré le pire résultat de la saison. Le biathlète de Janov nad Nisou a raté le premier tir et a dû se présenter aux tirs au but même après le premier tir. Il a également payé un supplément pour la 38e manche.

Elvira Öberg remporte la poursuite à Annecy pour la deuxième fois consécutive et remporte sa cinquième victoire individuelle. Elle était l’une des quatre concurrentes du stand de tir, et après avoir commencé huitième, elle a gagné 20 secondes devant l’Italienne Lisa Vittozzi. Julia Simonová de chez elle est troisième et reste en tête du SP.

CM de biathlon à Annecy (France) – course poursuite :

Hommes (12,5 km): 1. Laegreid 29:44.1 (1 circuit de pénalité), 2. Christiansen -24.6 (2), 3. JT Bö (tous Nor.) -35.8 (2), 4. Fabien Claude (Fr.) -43.7 (2 ) , 5. Andersen (nord) -54.1 (1), 6. Samuelsson (Suède) -1:03.6 (2), …11. Aubergiste -1:36,8 (3), 36. Mikyska -3:54,9 (3), 45. Trimestriel (tous en République tchèque) -4: 38,9 (4).

Classement SP actuel (après 7 des 21 courses): 1. JT Bö 539, 2. Laegreid 490, 3. Jacquelin (Fr.) 292, 4. Ponsiluoma (Suède) 263, 5. Samuelsson 263, 6. Christiansen 240, …15. Aubergiste 180, 34. Trimestriel 59, 40. Mikyska 41.

Femmes (10km): 1. E. Öbergová (Suède) 29:42.4 (0), 2. Vittozziová (It.) -20.4 (2), 3. Simonová (Fr.) -46.9 (3), 4 . …14. Jislova -3:11,9 (1), 26. davidova (tous deux en République tchèque) -3:42.1 (2).

Classement SP actuel (après 7 des 21 courses): 1. Simonová (Fr.) 396, 2. Vittozziová 357, 3. E. Öbergová 345, 4. Hermannová-Wicková (Allemagne) 336, 5. Tandrevoldová 318, 6. Perssonová 304, …7. davidova 266, 37. Jislova 54, 53. Voborníková 19, 63. Václavíková 2.