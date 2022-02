Street Fighter 6 ce que nous savons de la date de sortie et des rumeurs

https://www.youtube.com/watch?v=SwPzuBj01AM

Ce que l’on sait de Street Fighter 6

capcom n’ont pas partagé beaucoup d’autres informations sur le jeu à part un teaser présentant une nouvelle version de Ryu et Luke, ainsi que le nouveau logo du jeu. Le développeur partagera plus d’informations sur SF6 cet été, probablement En début juinquand toutes les nouvelles de son jeu qui sortiront dans la seconde moitié de 2022 seront annoncées. Les fans spéculent depuis longtemps Qu’est-ce qui t’a pris autant de temps avant de SF6 officiellement dévoilé. Il ne manque pas non plus de théories sur certaines des rumeurs selon lesquelles changement important se déroule chez Capcom. Selon ces théories, le ministère jeu de combat il a reçu un énorme investissement pour se relancer et il gagne Refonte du projet Street Fighter 6. Les fans disent que soutenir leur théorie est l’inclusion surprenante du contenu DLC de la saison cinq pour Combattant de rue Vaboutissant à la libération Luc En novembre dernier en tant que nouveau personnage du jeu.

https://twitter.com/yusuke8shimoto/status/1495639549170659330

Combattant de rue 35

Après l’annonce, nous avons également appris que Yusuke Hashimotoancien designer Capcom aussi Réalisateur et créateur de personnages de Bayonetta 2est l’un des principaux Concepteur de jeux SF6. Ce nouveau chapitre de cette saga historique sera l’un des nombreux projets pour aider la franchise Street Fighter fête ses 35 ans. Un autre titre pour célébrer cette réalisation est Capcom Bataille Collectionégalement annoncé lors du Capcom Pro Tour 2021 avec une sortie prévue le 24 juin : il contiendra une série d’anciens jeux de la franchise.