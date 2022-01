Sopra Steria Group nomme Cyril Malargé au poste de directeur général

Conseil d’administration Au-dessus de Steria, cabinet de services et de conseil en transformation digitale, présidé par Pierre Pasquier, il a pointé Cyril Malarge nouveau PDG. Gestionnaire de coïncidence Vincent Paris, qui a quitté son poste pour des raisons personnelles et familiales.

Malargé, qui dirige actuellement les activités du groupe en tant que directeur général délégué, occupera le nouveau poste à partir du 1er mars 2022. Paris continuera d’accompagner le groupe en tant que conseiller du président.

Cyril Malargé, 49 ans, est docteur ès sciences, diplômé avec mention en 1995 de l’école Spéciale de Mécanique et d’Electricité, et a fait carrière pendant 20 ans dans l’entreprise derrière lui. Il est le PDG de l’unité de reporting française et, avant de devenir coo depuis 18 mois, il est également membre du comité exécutif depuis 2015. Sa nomination, précise la société française dans une note d’entreprise, « s’inscrit dans une stratégie qui a permis à Sopra Steria de s’imposer comme un leader dans le secteur technologique en France et en Europe ».

« Je suis honoré d’avoir été nommé Directeur Général de Sopra Steria – a déclaré Malargé – et je tiens à remercier Pierre Pasquier et le conseil d’administration pour leur confiance, ainsi qu’à Vincent Paris pour sa contribution décisive au développement du groupe. . Avec le soutien du conseil d’administration, du comité exécutif et de l’ensemble des collaborateurs, nous sommes pleinement mobilisés pour continuer à apporter le meilleur service à nos clients et poursuivre la stratégie du groupe pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ».