Solidarité avec les femmes iraniennes. Les actrices françaises se coupent les mèches de cheveux – Žena.cz

Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Marion Cotillard ou encore Charlotte Gainsbourg se sont jointes à l’événement pour soutenir les droits des femmes. La coupe de cheveux est un ancien symbole persan de protestation, et lors des manifestations en Iran ces dernières semaines, elle est souvent apparue comme un symbole d’opposition à des règles religieuses strictes, semblables à des foulards brûlants.

« Il est impossible de ne pas condamner encore et encore cette horrible persécution. Des dizaines de personnes sont mortes, dont des enfants. Les arrestations ne font qu’ajouter au nombre de détenus qui sont déjà détenus illégalement et torturés trop souvent. C’est pourquoi nous avons décidé de réagir à l’appel et décider de certaines sources », a déclaré l’actrice Julie Gayetová dans le texte accompagnant la vidéo. Images d’une femme se coupant les cheveux sur la chanson Ciao bella en persan du chanteur Gandom.

Mardi, un millier d’artistes français ont envoyé aux médias un manifeste intitulé « La vie libre des femmes », qui exprimait également « le soutien au soulèvement des femmes en Iran ». Les artistes ont souligné que les gens n’ont pas peur de manifester même avec des menaces de punition sévère et des menaces de mort.

Les Iraniens manifestent depuis la mi-septembre, lorsqu’une Iranienne de 22 ans d’origine kurde, Mahsá Aminíová, est décédée. Elle aurait été détenue parce qu’elle portait un foulard – le foulard de la société musulmane qui couvre ses cheveux. , cou et seins – que les femmes sont tenues de porter trop lâchement est obligatoire en public en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Selon la police, elle a subi une crise cardiaque, mais selon les critiques et sa famille, elle est décédée des suites de brutalité policière.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une Britannique de nationalité iranienne qui a passé près de six ans dans les prisons iraniennes avant d’être autorisée à retourner en Grande-Bretagne cette année, s’est également coupée les cheveux en solidarité avec les manifestants iraniens.