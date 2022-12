Le crosseur de snowboard d’Adamczyková a terminé en quart de finale à son retour au SP

La crosseuse de snowboard Eva Adamczyk, de retour à la Coupe du monde un an après une grave blessure, s’est écrasée en quart de finale de la course aux Deux Alpes, en France.

La championne olympique de Sotchi, qui a raté la majeure partie de la saison dernière en raison de fractures aux deux jambes à la cheville, n’était pas tout à fait en forme pour les gagnantes de l’ensemble de l’épreuve, Josie Baff d’Australie et Lara Casanova de Suisse.

« Je suis content de l’avoir quitté, il ne m’est rien arrivé. Je me sens bien, les résultats n’étaient pas beaucoup par rapport à ce à quoi je suis habitué. Mais je pense que c’était bien le premier jour et ça ne fera que s’améliorer, » Adamczyková a jugé dans l’enregistrement pour l’entrée des médias dans la série d’élite après une longue pause.

La course principale en France a été reportée de samedi en raison du mauvais temps et aujourd’hui les concurrents ont dû faire face à un épais brouillard et à des vents violents. L’Américaine Stacey Gaskill, l’Anglaise Charlotte Bankes et l’Australienne Belle Brockhoff étaient absentes dès le départ.

Contrairement à eux, Adamczyk, triple vainqueur de la Coupe du monde, n’a pas succombé en quart de finale, mais il s’est classé troisième dès le départ et a terminé sur l’échelon non progressif. Il a raté la cinquième place des qualifications de vendredi. La semaine dernière, il a terminé troisième de la course FIS de catégorie basse à Pitztal.

« J’ai fait un tour très lent à l’entraînement, donc j’ai fait tous les sauts et avant la course, je savais quoi faire et où le faire. Pendant la course, j’ai un peu mieux roulé, mais comparé aux filles que j’ai monté avec, ça ne s’est pas bien passé. J’ai essayé de le défendre tout de suite, mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas fonctionné « , a commenté Adamczyková à propos de sa manche de quart de finale.

Baffová, 19 ans, s’est frayé un chemin vers la finale, où elle a également battu le duo français Chloé Trespeuchová et Léa Castaová. L’Australien a remporté sa première victoire en WC de sa carrière.

Chez les hommes, Radek Houser et Kryštof Choura ont terminé dans les 16 derniers. Houser n’a pas pris le départ de la course, Choura a terminé troisième derrière le Français Aidan Chollet et l’Australien Cameron Bolton. La première course de la saison a été remportée par l’Allemand Martin Nörl.

Course d’ouverture du CM en snowboardcross aux Deux Alpes (France) :

Homme: 1. Nörl (Allemagne), 2. Visintin (It.), 3. Grondin (Can.), 4. Eguibar (Esp.), …23. Salope32. Jarsen qualification 49. Koudelka (toute la République tchèque).

Femme: 1. Baffová (Aust.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Castaová (Fr.), 4. Albrechtová (Suisse), …10. Adamczyken qualifications 23. Hopjakova (tous deux en République tchèque).