L’une après l’autre, les ambulances amenaient les soldats blessés du front, le corps balafré et le corps mutilé par les explosions. Il n’y a peut-être nulle part au monde une telle concentration de soldats blessés, mais aussi de civils, pas les premiers sur ce front du Donbass.

Et j’ai d’abord entendu Etina dans ce couloir d’hôpital. Au bout d’un mois, je retrouverai un groupe de cinq personnes qui m’ont accompagné en Ukraine. Je suis tombé amoureux de Kherson, ils ont fourni les premiers soins au combat à l’armée ukrainienne et le destin nous a réunis dans ce lieu tragique.

Le commandant d’ech surnommé Taylor m’a présenté la situation. Vera a frappé Bakhmut avec le premier bombardement, la porte de l’hôpital a éclaté. La situation ici est très mauvaise. Quelques instants plus tard, deux personnes ont frappé le soldat blessé. M avec nm directement dans sl. L’infirmier s’y rend avec le médecin. Veillez à ce que les deux suivent leur travail.

Notes de la file d’attente

Il ne restait plus grand-chose du bras gauche du soldat, dans la manche déchirée de son uniforme, je pouvais voir l’os du cubitus ensanglanté perdre de la chair. Au cours de sa deuxième année, il s’est réveillé par une longue matinée, couvert de plaies sur tout le corps. Je me suis assis dans le couloir et j’ai entendu les voix des soldats blessés.

Après l’opération, lorsque la situation s’est un peu calmée, l’un des médecins tchèques surnommé Mack m’a montré ses notes des derniers jours. Ils sont devenus un succès sur Twitter et ont permis à deux personnes de comprendre au moins un peu ce qui se passait ici.

D’après le journal, 1/21 bénévole Taylor s’occupe d’un chat gravement blessé à côté de l’ambulance. Je suis allé derrière lui et j’ai aidé. Ce qui m’a encore surpris, c’est que vous ne pouviez même pas voir où les inscriptions pénétraient dans et hors de la chaussure. Et en regardant de plus près la chaussure, j’ai remarqué un petit talon. https://t.co/593KqaaCm3 8 décembre 2022 à 22h31 pspvek archivé : 20 décembre 2022 à 20h55

Mack parvient à noter la dernière opération. Kolja, un garçon, a été blessé, sa main a été blessée. Opt était suffisant quand je me suis appuyé sur son bon bras, où il est écrit l’heure à laquelle le garrot lui a été posé 17h32. En regardant l’horloge : 21h08 Oui, ça prend beaucoup de temps, ils n’arriveront pas plus tôt.

Je suis fou. Le combat était horrible, les coutures enroulées autour des bras étaient tachées de sang et de boue. Conen a réussi. C’était comme si quelqu’un avait mordu deux des bras de ma tante, trois os cassés. Je peux aussi voir les artères. Sur les instructions du Dr. Sergey, je tiens ma main sur le doigt, qui est glacé, et sur le coude. J’essaie de l’étirer au maximum. Les mains redeviennent plus courtes.

Sergey sur l’artère. Il a examiné la plaie pour voir s’il y avait des morceaux d’étrier, par rapport aux coussinets osseux et hémostatiques. Le garçon continue de parler de la terre. Sergei lui a assuré d’une voix différente qu’il ne déciderait pas d’aller dans sa famille et de mourir. Nous avons retiré l’attelle et réalisé qu’il y avait un anneau sur le bout du doigt déchiré. Je l’ai pris et nous nous sommes assis tous les deux. Il le plaça dans la main gauche de Koljo.

Nuit au sous-sol

Ceux-ci risquent même leur propre vie pour aider à sauver autant de soldats ukrainiens que possible. Selon Taylor, en plus de l’aide humanitaire et militaire, l’Ukraine a besoin de soutien pour sauver les blessés.

Dans le cadre du projet Fnix-Perun, nous nous sommes consacrés aux genoux des soldats ukrainiens afin qu’ils puissent prodiguer les premiers soins au front. Ce n’est pas le premier secours dont vous avez besoin sur un vélo de série. Aide sous pression sous le feu, une fois blessé, le voir fera s’évanouir les gens ou mourra instantanément. Et ici, chez Bachmut, nous le voyons dans une pratique brutale, k.

Une fois leur travail terminé tard dans la nuit, ils sont allés vivre dans le sous-sol froid sous l’hôpital. Chantez dans des conditions spartiates pendant quelques semaines. Ils ont rendu l’endroit sous l’hôpital plus confortable, balayant les sols et éloignant les rats. L’entreprise leur a donné un rire de chien errant.

Ambulances dispersées

Taylor m’a dit que la situation au front est maintenant très difficile pour les soldats blessés. Ces derniers jours, il y a eu de fortes gelées. L’hypothermie du corps si la plaie saigne est fortement associée à un rêve sur une éventuelle brûlure précoce. C’est pourquoi il est si important d’assurer un transport rapide vers l’hôpital. De la glace au chaud. C’est vraiment minutes.

Par conséquent, ei n’a pas attaqué et n’a pas participé à l’évacuation du ranch pmo depuis le front. Ils ont reçu l’ordre de retirer la ferme du village de Kliivka. Taylor à moi k : Alors que nous buvions jusqu’au sommet de la colline, nous étions à portée des canons du runch. Nous avons une ville où il y a beaucoup de voitures militaires sauvées. Vichni a été évacué tôt le matin ces derniers jours. Malheureusement, leur voyage se termine ici. Laissez les corps des morts et des médecins dans le véhicule.

Il n’y a aucun moyen de sortir d’ici. Les voitures montraient des signes de dommages causés par les multiples accidents. Allons au passage à niveau pavé. Je ne pouvais pas ralentir, mais les panneaux de béton sortaient du sol sous une tête de quarante-cinq degrés. J’ai réussi et les Pathfinders les ont lapidés. Les Russes ont essayé de détourner le feu sur lui, alors les mortiers ont atterri à quelques mètres de nous. Allons au village qui a été complètement détruit. Chargeons deux ranns, comme nous l’avons fait au début.

Le dernier voyage de Nissan

J’ai des garçons dans le bâtiment, ils sont particulièrement en avance, mais je n’ai pas encore approuvé leur autorisation. Chaque égratignure représente un risque énorme, nous devrons donc en rester là pour le moment. Essayons de bouger pour lui. J’ai récupéré la voiture, et alors que je conduisais, un mortier de 120 mm a atterri dans le parc à côté. Et alors.

Mme tst que l’explosion a été étouffée par de la boue et des pierres. Nous avons survolé la surface de glace des éclaireurs et des mortiers au-dessus de notre pl. Votre guerrier de prédilection est raide. Les gens ne savent pas que je reviendrai. Lorsque nous arrivons à l’intersection, où il y a des blocs de béton, nous ralentissons d’un tic.

Je parie sur une bonne construction du cadre de protection et du train de roulement. La voiture l’a fait cette fois aussi. Le garçon est soulagé. Ensuite, le véhicule perd de la puissance. Seulement deux kilomètres autour de nos compatriotes en colère. Pendant des années, on s’est demandé si Nissan serait écrasé dans une mort comme celle-ci. Il peut encore être poussé. La voiture ralentit m dl vc. Quand on va chez Bachmut, la voiture roule à peine…

Non loin de l’hôpital de zstve stt et sans doute ce fut son dernier voyage. Ta matinée me rend heureux. Sachez que ces jours-ci, ils sont avares. Cette initiative de Drek Poutine sélectionnera une nouvelle ambulance. La nuit, quelqu’un est allé chercher les autres garçons du matin qui ne pouvaient pas venir la nuit. Malheureusement, ils sont tous après la mort.