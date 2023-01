Voler au travail ? Le Home Office signifie que jamais autant de personnes n’ont fait semblant de travailler en masse

Il y a quelques mois, Karlee Besse, une comptable de la province canadienne de la Colombie-Britannique, a été licenciée de Reach CPA. Il croyait qu’il avait été licencié injustement, alors il est allé au tribunal. Il a exigé une indemnité de 5 000 dollars canadiens (environ 82 000 CZK) de l’employeur.

Le tribunal a décidé d’une indemnisation, mais pas à cause du licenciement, mais à cause de la paresse de l’employé. Les entreprises de Reach CPA déploient des munitions lourdes devant les tribunaux sous la forme de programmes informatiques qui permettent de suivre qui fait quoi pendant les heures de travail. Et Karlee, la comptable, préfère télécharger des films sur Internet plutôt que de faire le calcul. Depuis que le programme a été installé, il a enregistré 50 heures de divertissement personnel, pas de travail.

La femme a tenté de défendre le fait qu’elle téléchargeait peut-être un film, mais qu’entre-temps, elle travaillait sur un document papier qu’elle avait imprimé. Mais l’entreprise prouve que plusieurs documents imprimés suffiront pour une heure ou deux de travail, et non pour plusieurs jours.

Le tribunal a accordé une indemnité à l’entreprise. Karlee doit payer à Reach CPA 2 460 dollars canadiens (40 400 CZK).

La décision a provoqué un tollé. Apparemment, il s’agissait de la première condamnation ordonnant à un employé de restituer le salaire déjà payé pour les heures volées. Beaucoup de gens croient que cela peut être un jugement important. D’autres affaires similaires pourraient être portées devant les tribunaux, et peut-être pas seulement au Canada.

La start-up polonaise TimeCamp est derrière la punition de Karlee. Même si le programme de surveillance du travail des employés a été créé il y a près de 15 ans, son âge d’or est survenu pendant la pandémie. En 2021, l’entreprise a gagné huit fois plus que les deux années précédentes. Ses services sont utilisés non seulement par les entreprises canadiennes mentionnées ci-dessus, mais aussi par 18 000 autres qui ont décidé de mieux gérer le temps de leurs employés et en profitent pour vérifier s’ils l’utilisent efficacement.

« Le travail à distance s’est avéré être un énorme test de confiance tant pour les travailleurs que pour leurs supérieurs. Les questions sur le contrôle suscitent de grandes émotions. La supervision n’est pas nouvelle, mais les méthodes et les outils ont changé. Ils se sont adaptés aux changements de l’environnement de travail et se sont rendus à distance. gestion du travail possible », a déclaré Anna Mastalerzová de l’agence de recrutement polonaise Cpl.

Selon les experts, le télétravail brouille la distinction entre les heures de travail et la vie personnelle. Nous travaillons de plus longues heures, nous n’adhérons pas à une journée de travail de huit heures. Lorsque vous travaillez à domicile, il est difficile de savoir si nous avons terminé ou non. Les affectations de poste prennent souvent la forme de projets : nous devons accomplir une tâche précise, et l’employeur s’intéresse à la qualité de notre travail, et non au fait que nous y sacrifions cinq ou dix heures. Le travail s’étend à la vie personnelle et, à l’inverse, les tâches quotidiennes normales sont effectuées pendant les heures de travail.

« La cuisine, la lessive et le nettoyage sont des activités que les travailleurs effectuent pendant les heures de travail. De plus, ils font leurs achats sur Internet, utilisent les réseaux sociaux et regardent des films et des séries », explique Mastalerzová.

Est-il judicieux de surveiller les heures de travail ? Même avant l’utilisation massive du travail à domicile, les emplois étaient truqués, mais le travail à distance a largement contribué à faire semblant d’avoir des emplois dans la tête.

Il y a deux ans, le Wall Street Journal a présenté des cas de travailleurs qui ont trouvé un nouvel emploi après avoir commencé à travailler à domicile. Le problème est qu’ils n’ont pas quitté le précédent. Le journal décrit le cas d’un professeur d’université qui a pu quitter la classe pendant dix minutes sous prétexte d’une maladie passagère, puis avoir une réunion virtuelle avec son nouveau patron, puis reprendre le cours depuis un autre ordinateur. La flexibilité est payante : le revenu double.

Les héros de l’article expliquent qu’ils sont capables de gérer les réunions et le temps si habilement qu’ils compriment deux emplois dans une semaine de travail standard de 40 heures, mais prennent deux salaires.

Il existe même un portail dédié aux multi-emplois, Overemployed.com, avec comme consigne du « dixième sur dix » surtout de ne dévier en rien et de s’en tenir à la moyenne. « Il faut oublier son ego et se souvenir de sa mission : utiliser des boulots supplémentaires pour gagner de l’argent », conseille le serveur, dont l’approche utilitaire s’inscrit dans la tendance FIRE (Indépendance Financière, Retraite Anticipée) de constitution d’une épargne qui vous permettra de prendre une retraite anticipée.

Eh bien, dans le capitalisme, les entreprises essaient de maximiser les profits, donc les employés se fixent les mêmes objectifs. Mais où est passée l’éthique du travail ?

Les travailleurs ont déclaré au Wall Street Journal que lorsqu’ils travaillaient pour une seule entreprise, ils devaient souvent faire semblant de travailler. Ils ont donc commencé à utiliser leur temps plus efficacement.

Michal Zabielski ne sait pas travailler sous couverture pour deux employeurs, ni faire semblant d’être occupé. Le propriétaire de la société de logiciels Endora et membre de l’association polonaise des entreprises informatiques SoDA estime que de tels problèmes surviennent le plus souvent dans les grandes entreprises, où les outils de surveillance du travail sont également fréquemment utilisés.

Dans une petite entreprise, l’efficacité compte. Selon Zabielski, un contrôle minutieux du temps réellement passé à travailler est inutile si les travailleurs ajoutent de la valeur à l’entreprise conformément aux conditions convenues.

Marcin Nowak, co-fondateur et co-président de la société technologique Decerto, est d’accord. À son avis, la supervision sape la confiance dans l’entreprise et les travailleurs essaieront seulement de prouver qu’ils font ce que la formule de supervision exige, au lieu de se concentrer sur l’accomplissement des tâches.

« Dans mon domaine du développement logiciel, il est assez facile de vérifier que quelqu’un travaille. Malgré les apparences, il ne s’agit pas de dimensionner le code. Les programmeurs travaillent en petites équipes dirigées par des patrons expérimentés qui savent combien de temps il faut pour accomplir une tâche. » explique maintenant.

Selon lui, les supérieurs sont la clé. S’il ne peut pas s’organiser, transférer les tâches, alors des problèmes surgissent – et le travailleur, par nécessité, fait semblant de travailler avant qu’ils ne « lâchent ».

La question est donc de savoir quoi faire lorsque le patron se relâche.