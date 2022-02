Skieur de fond allemand Saison 5 – La Russie remporte l’or

Lucas Bögl a terminé cinquième en tant que dernier coureur du relais allemand. Photo : Daniel Karmann/dpa (Image : dpa)

(Photo : Daniel Karmann/dpa)

Zhangjiakou – Les skieuses de fond allemandes n’ont pas pu imiter la course aux médailles féminines allemandes aux Jeux olympiques d’hiver en Chine.

Néanmoins, Janosch Brugger, Friedrich Moch, Florian Notz et Lucas Bögl ont montré une course audacieuse dans la neige de Zhangjiakou sur 4 x 10 kilomètres. Un jour après que Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl et Sofie Krehl aient remporté l’argent au relais, le quatuor masculin a pris la cinquième place.

La Russie était le champion olympique par excellence, l’argent est allé à la Norvège devant la France. Le présentateur allemand Bögl a terminé près de trois minutes après le vainqueur, perdant le bronze un peu plus de 1:40 minutes. Les skieurs de fond allemands ont remporté pour la dernière fois une médaille olympique au relais en 2006 à Turin avec une médaille d’argent.

La Russie avait montré sa domination dès le départ avec son premier coureur Alexej Tschervotkin. Brugger n’a même pas essayé de suivre le Russe, mais était toujours devant le groupe de chasse et est passé à Moch en deuxième position. « Je n’étais pas assez courageux pour aller avec la Russie, mais ça a payé à 100% », a déclaré Brugger.

Moch a également duré longtemps. Seul Notz en tant que troisième coureur à être retiré et la Norvège, la France et la Suède ont dû être retirées. « C’était très, très difficile aujourd’hui. J’ai tout donné. Je ne peux pas m’en vouloir », a-t-il déclaré. « La France, la Suède et la Norvège sont trop grandes pour moi aujourd’hui. » L’entraîneur national Peter Schlickenrieder a noté que Notz était malade quatre semaines avant les Jeux olympiques : « Vous venez de le remarquer. » En tant que dernier partant allemand, Bögl n’a pu occuper que la cinquième position.

Malgré tout, les résultats sont encourageants. Lors de la Coupe du monde 2021 à Oberstdorf, le relais masculin allemand n’a atteint que la septième place.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-104424/4