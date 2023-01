Signé. A Ostrava, une coalition d’ANO, Spolu et Pirátů gouvernera

Le maire Macura a déclaré qu’il n’y avait pas non plus eu de changement radical dans les divisions départementales.

« Le mouvement ANO maintient de facto son portefeuille existant, y compris la majeure partie de son personnel. Le seul changement est qu’au lieu de M. l’adjoint (Radim) Babince, Karel Malík deviendra adjoint du Département de la propriété et des marchés publics, qui siégeait jusqu’à récemment au conseil d’administration en tant que membre non vacant, et sera remplacé par Martin Bednář Miroslav. Otisk de Poruba en tant que membres non vacants du conseil d’administration. Ondřej Němeček de Moravská Ostrava et Přívoz sera également membre du conseil d’administration », a-t-il expliqué.