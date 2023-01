Elišek et Jakubů sont nés le plus souvent à Jihlava l’année dernière. Le registre enregistre également Kimi, Husein, Ava et Jara | Entreprise | Nouvelles | Jihlavská Drbna

Le bureau d’état civil de Jihlava, ainsi que la maternité de Jihlava, reçoivent également des statistiques traditionnelles pour 2022. Il est clair qu’au cours de la dernière année 2022, plus de garçons que de filles sont nés à Jihlava, et par rapport à 2021, il y a eu plus de mariages à Jihlava. la ville régionale de Vysočina.

En 2022, les obstétriciens de l’hôpital de Jihlava ont accouché de 1 272 enfants, alors qu’en termes de sexe, plus de garçons que de filles sont nés, à savoir 668 à 604. L’année dernière, les garçons ont dominé le monde, avec 668 nés, suivis de 604 filles. .Les garçons les plus durs pèsent 5230 grammes et les filles 4930 grammes. L’année dernière a également été colorée pour les noms : « Les garçons portent des noms comme William, Eliot, Mikeš ou Kimi, les noms inhabituels des filles incluent Enola, Jara, Sia, Lara ou Enola », nommé par le chef du service de l’enfance Martin Zimen. L’année dernière, 18 jumeaux sont nés ici, contre seulement six l’année précédente.

Le mois avec le plus de naissances est avril, lorsque des jumeaux naissent quatre fois. « Trois autres jumeaux sont nés en août, suivis de deux autres jumeaux en novembre et décembre », il ajouta Radovan Danekporte-parole de la mairie de Jihlava.

Les noms les plus populaires et insolites

Selon les informations du bureau d’état civil de Jihlava, les parents appellent le plus souvent leurs fils Jakub, Jan, David, Adam et Matěj, tandis que les filles portent le plus souvent les noms Eliška, Tereza, Sofie, Natálie et Viktorie. « A titre de comparaison – en 2021, les noms les plus courants sont Jakub, Adam, Matěj, Jan, Matyáš et Eliška, Anna, Viktorie, Natálie et Tereza », Daněk se souvient de 2021.

Cependant, tous les parents ne choisissent pas des noms coutumiers, le registre de Jihlava enregistre également un certain nombre de noms non traditionnels. « Pour les garçons, par exemple, les noms sont Kimi, Husein, Anakin, Nazar ou Heřman, et pour les filles, les noms sont Ava, Della, Enola, Jara ou Timea », elle dit Veronika Masova, chef du service d’enregistrement à Jihlava.

En 2021, Jihlava a enregistré 1 435 naissances, donc le taux de natalité diminuera en 2022. Cependant, le taux de natalité des mères étrangères, par exemple d’Inde, des Philippines, de Mongolie, du Sri Lanka, d’Arménie, d’Ouzbékistan ou de Chine et d’autres pays non européens , a augmenté. « La baisse du nombre total de naissances pourrait être causée, par exemple, par la hausse du coût de la vie et la hausse des prix de l’énergie », a-t-il ajouté. pensa Masova.

Combien de personnes sont mortes?

Le nombre de décès doit également être indiqué par rapport aux naissances. Les statistiques montrent que 990 personnes sont mortes à Jihlava l’année dernière, encore une fois à titre de comparaison – en 2021, 1154 décès ont été enregistrés dans le registre de Jihlava. « Relativement de nombreux étrangers sont également morts à Jihlava, qui travaillaient le plus souvent ici, à savoir des Ukrainiens, des Roumains, des Slovaques, des Hongrois et des Moldaves », Un porte-parole de Jihlava a mentionné une autre statistique.

Mariage et divorce

Au total, 185 couples se marieront en 2022, soit 19 de plus qu’en 2021. Bien sûr, la bonne nouvelle est que le taux de divorce a diminué d’un quart. Les futurs époux choisissent le plus souvent Stříbrný Dvůr à Zborná ou les écuries du château à Plandre du lieu du mariage.

« Au total, 12 mariages religieux ont été conclus, la majorité devant l’Église catholique romaine, dont un devant l’Église hussite et un devant l’Église évangélique. Selon l’officier de l’état civil de Jihlava, il n’y avait pratiquement aucun lieu non traditionnel pour le mariage. Cependant, de nombreux mariages ont été conclus avec des partenaires étrangers, le plus souvent originaires d’Ukraine, de Serbie, de Moldavie, des États-Unis, de Roumanie, de Turquie, de Pologne, du Vietnam ou de France. Près d’un cinquième des mariages sont avec des étrangers », le nom Daněk plus loin.

Partenariat enregistré

Environ le même nombre de partenariats enregistrés est conclu à Jihlava chaque année, l’année dernière il y en avait cinq et il y a deux ans huit. En 2019, les partenaires féminins sont plus nombreux que les partenaires masculins.