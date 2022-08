Serveur framboise gonflé. La petite carte contient six Raspberry Pis et contient le même nombre de SSD – ivě.cz

Dans le passé, il y a eu plusieurs tentatives pour connecter plusieurs mini-ordinateurs Raspberry Pi, mais aujourd’hui, tout peut être résolu plus simplement. Alors que le conseil spécial Turing Pi 2 pour RPi Compute Module 4 de la campagne Kickstarter n’est toujours pas disponible, Jeff Geerling sur le blog souligne qu’une solution concurrente sous la forme du DeskPi Super6c avec des fonctionnalités et des options similaires est déjà en vente.





BureauPi Super6c Il a une taille Mini-ITX standard et peut accueillir un total de 6 Raspberry Pi CM4 sur la face supérieure et 6 emplacements M.2 (2280) pour SSD (PCI Express 2.0) installés sur la face inférieure.

L’équipement comprend deux ports Ethernet gigabit, un interrupteur d’alimentation, une réinitialisation, trois connecteurs 12V pour les ventilateurs et une alimentation via 19/24 V DC ou 12V ATX. Chaque Raspberry Pi dispose également d’un emplacement pour une carte TF, d’un micro USB 2.0 et d’un connecteur 5V pour le refroidisseur.

Deux USB 2.0, HDMI 2.0 et HDMI 1.4 sont également disponibles uniquement pour la première partie du Raspberry Pi CM4. Le package comprend également un adaptateur secteur d’une puissance de 100 W. Selon les tests, le sixième groupe de RPi et six SSD maintiennent une consommation totale de seulement 17,9 W au repos.

Le prix de la planche est de 200 dollars, soit un peu plus de 5 000 couronnes.