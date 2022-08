Oubliez le bleu pour Bugatti. Les fondateurs ont le plus aimé la combinaison jaune-noir contrastée

Ferrari a une Rosso Corsa rouge. Mercedes a un argent Silbergrau Metallic. Subaru a un Mica Blue – idéalement avec un autocollant jaune. Et par exemple, la blanche Championship White fait partie intégrante de la sportive Honda comme la Type R. Cependant, lorsque « Bugatti » est mentionné dans la société, la plupart d’entre nous pensent à French Racing Blue.

La combinaison de couleurs contrastées noir et jaune n’est certainement pas nouvelle – le fondateur de l’entreprise automobile l’a lui-même créée

Il existe une autre (deux) combinaison de couleurs emblématique appelée Jaune Molsheim (prononcé « žun-molsheim »). Cela semble incroyable, mais comme « French Racing Blue », cette combinaison de couleurs noir et jaune existe depuis longtemps, en particulier à la fin des années 1920, lorsqu’elle a été utilisée pour la première fois par Ettore Bugatti lui-même sur sa Type 41 Royale.

Un autre facteur influent est le fait qu’Ettore Bugatti aime le noir – et en fait ses premières voitures de la même marque étaient toutes noires. Après cela, cependant, il a commencé à aimer cette combinaison contrastée, qu’il a utilisée pour la première fois lui-même dans le type 41 Royale susmentionné. Ensuite, les clients ont également commencé à s’y joindre, et finalement la coloration de Jaune Molsheim est devenue une combinaison de couleurs emblématique, notamment le bleu le plus célèbre.