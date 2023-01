Selon les sondages à la sortie des urnes, Macron est le premier président français à être réélu en 20 ans

Sa rivale de droite Marine Le Pen obtiendra environ 42 %. Il avait déjà reconnu sa défaite. Néanmoins, l’élection s’est accompagnée d’un faible taux de participation selon les normes françaises, apparemment un peu plus de 70% de l’électorat se rendant aux urnes, le plus bas depuis 1969.

Selon Ifop, Elabe, OpinionWay et Ipsos, Macron obtiendra environ 57,6 à 58,2 % des voix, tandis que Le Pen obtiendra 41,8 à 42,4 %. Ces prédictions sont généralement assez précises, mais des chiffres spécifiques seront déterminés au fur et à mesure que les votes seront comptés à travers le pays.

Selon les estimations, entre 27,8 et 28,8 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, confirmant apparemment les prévisions selon lesquelles le second tour des élections de cette année verra le plus faible taux de participation depuis plus de 50 ans.

Selon Reuters, des célébrations festives ont éclaté au siège du personnel électoral de Macron après l’annonce de la projection, tandis que des huées et des sifflets ont été entendus dans le camp Le Pen.

Cependant, Le Pen a concédé sa défaite, qualifiant ses 43% de voix de « brillante victoire ». Il a remercié tous les supporters, en particulier ceux des campagnes et de l’étranger. Il était déterminé à continuer à se battre et il a mentionné en particulier les élections de juin à l’Assemblée nationale. Après son bref discours, ses partisans ont commencé à chanter l’hymne national français.