Six voitures postales mobiles fonctionnent sur le nouveau site qui n’a pas encore de succursale permanente

Poste tchèque étendre la couverture du courrier mobile à d’autres régions de la République tchèque. Six voitures dès le départ année 2023 déménager dans une ville où il n’y a pas de succursales permanentes Poste tchèque.

Le premier bureau de poste mobile fonctionnera à Nymburk au cours des trois prochains mois, au service de la municipalité Veltrobes, OpolanesŠtrábí Lhotu et Tempête. Un deuxième bureau de poste mobile fonctionnera à Královéhradecky, qui desservira la municipalité libyenPourquoi, Roudnice et Infirmière. Un autre bureau de poste mobile à Domažlicko desservira la municipalité Un coin à Šumava, Luženicka et Partie. La quatrième branche itinérante visitera les villages de Písecko je mets, Chejetice, Colombe et Drovle. La cinquième voiture à Děčín desservira la municipalité Petite Marche, Chasseur et Bas Habartice et enfin, le dernier bureau de poste mobile visitera les villages de Prostějovsk je vais nuire, Tilleul et Penchin.

Les bureaux de poste mobiles débarqueront dans les villages comme prévu du lundi 2 janvier au 28 mars 2023. L’ordre des communes diffère selon les semaines paires et impaires, les intéressés peuvent trouver l’horaire aussi bien dans les communes concernées que sur le site internet Poste tchèque. Si possible, les résidents s’entendent avec les autorités de la ville à ce sujet servir informés via la radio municipale, le site Web de la ville ou le babillard. La connexion de Mobile Mail n’affecte en rien le mode d’envoi. Celle-ci reste inchangée et est toujours assurée de manière standard dans toutes les communes citées ci-dessus.

Si nécessaire, c’est Poste tchèque prêt à déplacer le courrier mobile vers un autre emplacement requis République tchèque, y compris le site d’origine. Cela s’est produit, par exemple, fin juin 2021lorsque des fourgons postaux mobiles ont été déplacés directement vers les villages touchés par la tornade dévastatrice.

Le courrier mobile assurera une plus grande sécurité pour les citoyens des pays qui pourront recevoir du courrier servir s’occuper d’eux dans le village et ils n’ont pas à le faire à cause de lui en voyageant à la municipalité avec une succursale Poste tchèque. Le courrier mobile assure la livraison des lettres et des colis, les paiements, etc. Paiement coupons et fournira également des retraits d’espèces comme dans un bureau de poste standard. Il va sans dire que vous pouvez l’utiliser un service Poste caisse d’épargne. Grâce au courrier mobile, les citoyens ne rateront rien Paiement social dose.

BRILLER:

01/04/2023 – Ivo Vysoudil, porte-parole de la poste tchèque (m4a, 337kB)