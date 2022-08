Licence | Tous les droits sont réservés. Une distribution ultérieure n’est possible qu’avec le consentement de l’auteur Selon des experts de l’UE, la sécheresse actuelle en Europe pourrait être la pire depuis 500 ans. C’est ce qu’a dit un porte-parole de la Commission européenne lorsqu’il a mis en lumière un nouveau rapport sur l’évolution et les impacts de la sécheresse. Il met en garde, entre autres, contre les baisses attendues des rendements estivaux de l’agriculture, notamment pour le maïs, le soja et le tournesol. « La sécheresse semble être la pire depuis au moins 500 ans », a déclaré le porte-parole de la CE, Johannes Bahrke, lors d’un déjeuner d’information. Selon lui, il s’agit d’un bilan préliminaire qui devrait être comparé aux données de tout l’été. La déclaration fait suite à la publication de lundi nouvelles Chercheurs de la CE sur la base des données du Centre d’observation de la sécheresse (OGM). Un rapport du Centre commun de recherche (CCR) montre que, sur la base d’observations couvrant les dix premiers jours d’août, 47% de l’UE présente des conditions correspondant à un état « d’alerte » à la sécheresse. 17 pour cent des syndicats sont alors en état d’alerte, ce qui est le plus élevé des trois désignations d’avertissement GDO. La sécheresse a un fort impact négatif sur les rendements des cultures d’été, écrit le CCR. Le maïs, le soja et le tournesol seraient les plus touchés, avec des rendements estimés respectivement à 16, 15 et 12 % inférieurs à la moyenne quinquennale. La grave sécheresse qui a frappé une grande partie de l’Europe depuis le début de l’année s’est propagée et aggravée depuis début août, selon le rapport. « Les pires conditions se trouvent dans les zones déjà touchées par la sécheresse au printemps 2022, à savoir le nord de l’Italie, le sud-est de la France, certaines parties de la Hongrie et de la Roumanie », poursuit l’évaluation. En revanche, dans certaines régions, dont le sud de la République tchèque, « une augmentation locale a été observée ». Selon la carte GDO actuelle, la République tchèque est relativement peu touchée par la sécheresse. Il est le plus important dans le sud et le sud-est de l’Union, dans certaines parties de la Hongrie et de la Roumanie, ainsi qu’en Italie, en France, en Espagne et au Portugal. Selon le CCR, une sécheresse extrême est attendue dans la péninsule ibérique et certaines parties de la côte croate au cours des prochaines semaines d’automne. Pour une grande partie de l’Union européenne, cependant, les météorologues prédisent des conditions « proches de la normale » pour les deux prochains mois. « Cela ne suffira peut-être pas à se remettre complètement du déficit accumulé en plus de six mois, mais cela atténuera les conditions critiques dans une grande partie de la région européenne et dans les secteurs touchés », ont ajouté les chercheurs de la CE. publicité BEZK utilise l’agence de presse TK, qui détient tous les droits. La publication ou la diffusion ultérieure de contenu à partir de sources TK est expressément interdite sans le consentement écrit préalable de TK.



Discussion en ligne

500 ans – c'est quelque chose ici une fois, n'est-ce pas ! Rembourser Pendant l'Optimum romain et le Moyen Âge, les températures mondiales étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, peut-être seulement quelques dixièmes de moins. Mais cela n'a pas changé et puis il y a eu une petite période glaciaire, alors qu'aujourd'hui les températures augmentent fortement sans possibilité de pic ou de repos. Rembourser https://nevidelnypes.lidovky.cz/klima/klima-sucho.A211114_161439_p_klima_wag « Sur la base d'observations hydrologiques et météorologiques à long terme et à l'aide de reconstitutions paléoclimatiques, nous montrons que l'Europe centrale a connu une sécheresse plus longue et plus sévère au cours de la so -appelés minimum de Spörer (vers 1400-1480) et minima de Dalton (vers 1770-1840) que ceux observés au XXIe siècle. Ces deux sécheresses extrêmes semblent être associées à des conditions plus froides dans l'Atlantique Nord et à des périodes de conditions météorologiques plus communément appelées à des blocages dans les îles britanniques et en Europe occidentale [kdy nad Britskými ostrovy a někdy i nad Skandinávií převažuje tlaková výše a do střední Evropy proniká velmi studený vzduch od severovýchodu až východu], avec un rayonnement solaire plus faible et une plus grande activité volcanique. En outre, nous montrons que les sécheresses récentes (par exemple, 2003, 2015 et 2018) se situent dans la plage de variabilité naturelle et ne sont pas uniques au dernier millénaire. , mais cela fait allusion à quelque chose, car même la sécheresse précédente était marquée comme 500 ans. Rembourser De telles investigations ne sont que des constructions des scientifiques d'aujourd'hui,

qui pourrait se tromper fatalement, comme le fait habituellement le temps,

il n’y a pas de mesure objective, personne ne mesure la quantité de pluie à ce moment-là, et je ne sais même pas quand le thermomètre est apparu,

les descriptions des contemporains, s’il y en a, sont entièrement subjectives et ne mesurent que les circonstances vécues par l’auteur de l’information, lorsqu’il a écrit qu’il y avait une grande sécheresse, il ne pouvait pas imaginer une plus grande sécheresse qui pourrait se produire,

comme je l’ai déjà écrit, il existe des informations selon lesquelles le Nil a gelé pour la dernière fois vers 800 et 1000 NL, mais les experts affirment qu’il fait aussi chaud qu’aujourd’hui, le Nil peut-il geler aujourd’hui ?

tout le monde sait que le Nil a gelé, mais qu’il s’agisse d’une période très chaude ou glaciale, il est difficile de déterminer s’il existe des données historiques qui ne sont pas suffisamment précises et à long terme,

après tout, nous ne sommes même pas d’accord sur le temps que nous avons aujourd’hui, que la sécheresse actuelle soit extrême, majeure ou tout à fait normale, il en va de même pour les températures

chacun dit ce qu’il veut Rembourser Hé, c’est vrai pour le Nil, la blague c’est que la période 800 à 1000 est considérée comme très froide.

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1997/cislo-2/tvrde-zimy-evrope-za-upłynnye-tisicileti.html « Toutes ces périodes sont bien documentées par les archives des chroniqueurs, y compris la le plus tôt Donc déjà dans la première période froide de l’année 940 1000, il est possible d’enregistrer des hivers très forts et longs qui ont frappé l’Europe De la période avant cette période, il y a des rapports de l’année 829 qui nous disent que le Nil était gelé et à cette époque il neigeait en Europe depuis 6 mois. » Rembourser Les sécheresses ne sont pas uniques, il y a eu des sécheresses auparavant, mais elles ne peuvent pas être comparées au passé.

À l’époque mentionnée ci-dessus, l’aquaculture prospérait sur le sol tchèque, et il nous reste encore des milliers d’étangs dans la campagne, même dans des endroits où personne ne se souvient de l’eau aujourd’hui. De plus, il existe des milliers de noms de lieux liés à l’eau, ou peut-être un vocabulaire folklorique plein de boue, de labyrinthes, de marécages et de plans d’eau. Cela montre clairement à quel point le paysage d’aujourd’hui est différent (à cause de notre faute), différent des paysages historiques, et à quel point les conditions que nous avons aujourd’hui sont différentes, bien pires (à cause de notre faute). Rembourser De plus, en raison du niveau de la société et de la technologie à cette époque, en particulier dans l’agriculture, la sécheresse passée et la sécheresse actuelle ont des significations complètement différentes.

À l’époque, un été sec suffisait à provoquer la famine

Aujourd’hui, grâce à notre technologie moderne, nous prêtons peu d’attention à la sécheresse de plusieurs années, mais ensuite tout se faisait à la main et tout simplement, il était impossible, par exemple, de creuser un puits profond et de pomper l’eau du sous-sol. . Très probablement, la sécheresse d’aujourd’hui sera fatale pour les gens de cette époque. Rembourser On peut même dire que nous sommes habitués aux années de sécheresse, nous tenons cela pour acquis, et quand quelqu’un parle de sécheresse, beaucoup de gens en rient. Les jeunes d’aujourd’hui ne savent rien de plus et prennent le temps d’aujourd’hui et la nature aride comme normes. Mais non, ce n’est pas standard. C’est un gros gâchis de notre propre fabrication. Rembourser Je suis d’accord que le paysage est plus sec par rapport au passé. D’autre part, les grands champs ont réussi une récolte de blé très décente cette année même sans irrigation. Rembourser C’est tout – pour voir une carte, combien et où il y a des étangs, pour évaluer le paysage actuel, où de nouveaux étangs, peut-être à partir de 1/4 ha, peuvent être.

Mais surtout, sans bureaucratie excessive, commencez dès que possible.

Il y a beaucoup d’associations vertes à but non lucratif, elles peuvent montrer ce qu’elles savent faire ! Rembourser Je suis d’accord qu’il faut agir et restituer l’eau au paysage. Mais ce n’est pas si simple et la solution sera très difficile à trouver. Là où il y avait quelques étangs et quelques maisons en lieu sûr, il y a maintenant de grands villages, tous construits et qui fonctionnent aussi par des tuyaux. Si vous y viviez, aimeriez-vous que quelqu’un vous construise un étang au-dessus du village ? Rembourser Les journalistes de la maternelle sont experts dans la création de compétitions dénuées de sens, dont l’effusion culmine lorsqu’ils annulent les Jeux olympiques. Camarades de maternelle, la compétition sportive est déjà en cours, il ne sert donc à rien de créer une nouvelle compétition. Rembourser Changement climatique d’origine humaine. Et ça n’ira pas mieux. Rembourser Je ne verrais pas ça comme une catastrophe. 10-15% de perte, ce n’est pas beaucoup. Rembourser J’ai confirmé la catastrophe de la sécheresse, j’ai vu les conséquences de mes propres yeux. Hier, je suis allé de Troja à Stromovka à Prague, la Vltava s’est asséchée, j’ai traversé le lit de la rivière à pieds secs et j’ai sauté par-dessus la rivière au milieu. Rembourser Tintili vantili En ce qui concerne notre petit territoire, par exemple, 1947 a été sèche et chaude dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Rembourser Tintili vantili En ce qui concerne notre petit territoire, par exemple, 1947 a été sèche et chaude dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Rembourser

