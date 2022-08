Messi a un nouvel entraîneur. Galtier prend la relève au Paris SG, septième entraîneur en 11 ans

Christophe Galtier prend officiellement la direction de Paris St. Germain et était déjà le septième entraîneur des Parisiens au cours des 11 dernières années, lorsque le club appartenait à des propriétaires qatariens.

Il remplace Mauricio Pochettino, qui dirigeait l’équipe depuis janvier dernier. La direction du PSG a présenté son successeur Galtier lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

L’Argentin Pochettino a remporté le titre de champion avec le PSG la saison dernière, mais le riche club a de nouveau échoué en Ligue des champions et a été éliminé en huitièmes de finale.

La saison prochaine, Galtier tentera de remporter la première compétition millionnaire avec le PSG, où de nombreuses stars dont Lionel Messi sont actives.

« Je suis conscient de la responsabilité que j’aurai à la tête de cette équipe extraordinaire, qui est l’une des plus compétitives et des plus impressionnantes d’Europe », a déclaré Galtier.

« Nous savons tous ce que le Paris Saint-Germain représente aujourd’hui dans le football français et international. J’ai hâte d’être l’entraîneur de cette équipe et d’être bientôt sur le banc du magnifique stade du Parc des Princes, qui respire la passion du football. » dit-il. . ajoutée.

Le Marseillais de 55 ans attend sa quatrième nomination en tant qu’entraîneur-chef. Dans le passé, il a dirigé Saint-Étienne pendant huit ans et Lille pendant quatre, où il a étonnamment remporté le titre de champion de France lors de la saison 2020/21.

La saison dernière, il a mené à la cinquième place et à la finale de la Coupe de Nice, après avoir déjà nommé un nouvel entraîneur, Lucien Favre.