Se complète en 60 secondes sur 40 places pour le Rubik Irua Open 2022

Une minute. C’est le temps qu’il a fallu pour compléter les 40 places disponibles dans le champion de cube officiel VI Rubik Iruña Open qui aura lieu à la Casa de la Juventud les 12 et 13 mars. Les concours avec le puzzle Rubik’s sont basés sur la rapidité de résolution et le vendredi 4 février, après l’ouverture des inscriptions à 21h00, en 60 secondes la liste des participants était complète.

Parmi les noms inscrits à la compétition figurent les principales figures nationales de cette discipline telles que Julen Simon , actuel champion du dernier Open officiel d’Iruña, Julio Perugorria , l’un des meilleurs dans cuberos de la catégorie Skewb ; et Eder Olivencia, actuel champion d’Espagne dans les catégories 4×4 et Megaminx. Dans le Rubik Iruña Open, le podium peut être disputé dans 8 des 17 catégories officiellement reconnues. En effet, 12 des personnes inscrites, soit plus du quart, concourront dans chacune d’entre elles.

Sur les 40 personnes inscrites, 10% sont des femmes et près de 25% (9 personnes) sont internationaux, avec 7 participants français et deux chinois . Tous les cuberos se sont inscrits dans les catégories 3x3x3 et, plus de la moitié (22) ont été encouragés à concourir dans cette même catégorie, mais « à l’aveugle », c’est-à-dire qu’après avoir regardé le casse-tête des toilettes, ils tapent résoudre par cœur et au contraire. Il y a aussi 18 personnes qui sont prêtes à concourir dans Megaminx, le cube dodécaèdre.

Les matchs se joueront tout au long du week-end à la Casa de la Juventud même. Dans certaines modalités, il y aura plusieurs tours, de sorte qu’une sélection sera faite parmi les meilleurs classés dans chacun d’eux. D’autres auront lieu par le biais de finales combinées. Tous, oui, étant une compétition officielle, seront régis par les règles de la World Cube Association. En ce sens, lors de la célébration du tournoi, il y aura un délégué de l’association qui certifiera que la compétition se déroule selon les paramètres établis.

Cette compétition à Pampelune est organisée par Alejandro Nicolay, de la Asociación Española de Speedcubing, Julen Simón Iriarte et Julio Perugorria Lorente, avec la collaboration de l’Ayuntamiento de Pampelune,