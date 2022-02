DAY ON THE MARKETS : Gains boursiers en Europe

Les indices boursiers d’Europe de l’Ouest poursuivent leur remontée, pour la deuxième séance consécutive. Les investisseurs suivent les informations sur le resserrement de la politique monétaire des banques centrales et évaluent les tentatives d’apaisement des tensions géopolitiques liées à l’Ukraine. La rentabilité de l’UST 10 ans progresse. L’euro et le yen japonais s’affaiblissent. Le pétrole est moins cher. L’or est évalué plus cher, informent les courtiers.

L’indice de référence Stoxx Europe 600 a augmenté la croissance matinale à 0,7%. avec 0,3 %

Les secteurs rassemblant des sociétés minières et cycliques, dont les banques et les constructeurs automobiles, se portent bien.

Le secteur des entreprises technologiques, sensible à la hausse des rendements des bons du Trésor, semble plus faible.

Le groupe Ocado perd 10%, le plus fort depuis avril 2020. Les investisseurs craignent que la société de restauration sur Internet n’augmente ses dépenses malgré une croissance des ventes plus faible.

BNP Paribas SA baisse de 4,5 %. La banque a dévoilé son plan d’affaires, qui, selon les stratèges de Citigroup, « laisse de nombreuses questions sans réponse ».

EDF baisse de 4,5 %. La société française a abaissé ses prévisions de production nucléaire cette année, ce qui, selon les analystes de Morgan Stanley, pourrait inciter les investisseurs à éviter ses actions pendant une période prolongée.

Les investisseurs s’attendent à une réduction des mesures de relance monétaire alors que les banques centrales aux États-Unis et en Europe se préparent à relever les taux d’intérêt à un moment où la pression sur les prix augmente.

Pablo Hernandez de Cos, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a informé qu’il s’attendait à une inflation modérée dans la zone euro, bien qu’il existe un risque d’augmentation des prix pour le moment, surtout à court terme.

« Dans le contexte d’incertitude et avec des anticipations d’inflation à moyen terme qui ne montrent pas de risque de +désancrage+, toute normalisation de la politique monétaire doit être menée à bien. Il a ajouté que la hausse des coûts de l’énergie augmente le risque de deuxième- effets ronds.

Les investisseurs continuent de prêter une attention particulière aux efforts diplomatiques intenses – impliquant des dirigeants des États-Unis, de la France, de l’Allemagne et de la Russie – pour aider à apaiser les tensions liées à la Russie par la crise.

Après cinq heures de pourparlers au Kremlin, lundi, le président français Emmanuel Macron a reçu la promesse de Vladimir Poutine qu’il serait prêt à un compromis. Mardi, Macron doit rencontrer le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky.

Sur le marché des changes, le yen japonais coûte 115,37 pour 1 dollar, en baisse de 0,2 %. L’euro est à 1,1406 dollar, en baisse de 0,3%. La livre sterling est au prix de 1,3538 $ inchangé.

La rentabilité du 10 ans UST s’établit à 1,94%, en hausse de 2 bp.

Un baril de pétrole brut WTI sur le NYMEX à New York est évalué à 91,01 dollars, en baisse de 0,35%.

Le Brent sur ICE Futures Europe à Londres coûte 92,24$ sur le baril, soit moins de 0,50%.

L’or est évalué à 1 823,05 $ l’once, en hausse de 0,1 %.

Indices boursiers en Europe – heures. 11h25

Indexé Région Ça vaut (pqt.) 1D (%) 1W (%) 1 M (%) 1 an (%) CUMUL À CE JOUR (%) Euro Stoxx 50 zone euro 4136.41 0,38 -2.08 -3,93 12.85 -3,77 DAX Allemagne 15257.34 0,33 -2,32 -4.33 8.52 -3.95 FTSE 100 Grande Bretagne 7609.07 0,47 0,97 1,65 16.64 3.04 CAC 40 La France 7053.23 0,63 -0,65 -2.30 24.04 -1.40 IBEX 35 Espagnols 8676,70 1.38 -0,57 -0,86 5.57 -0,43 MIBFTSE Italie 26500,50 0,65 -2,66 -4.05 13.12 -3.09

(Entreprise PAP)

aj / ana /